Albon: "AlphaTauri'ye dönmeyi kabul etmem"

Red Bull'da Alex Albon beklentilerin altında kaldı ve sezon sonunda takımdan gönderileceği söyleniyor.

Albon'un AlphaTauri'ye gönderileceği iddiaları var ancak Yuki Tsunoda süper lisans alabilirse Albon kendisini F1 dışında bulabilir.

Albon'un koltuğu için öne çıkan adaylar Nico Hulkenberg ve Sergio Perez.

Tercer Equipo ile özel bir röportaj yapan Albon, AlphaTauri'ye dönmek istemediğini belirtti.

Albon, "Hayır, AlphaTauri'ye dönmeyi kabul etmem."

"Her sürücünün hayali en iyi takımda olmaktır, benim için bu takım Red Bull Racing. Yani amacım sözleşmeyi yenilemek."

"Her zaman söylentiler ve konuşmalar oluyor, ancak bunlar pistteki durumumu etkilemiyor. Çalışmaya, sonuç almaya odaklanırsam, Formula 1'de her zaman eleştiri olmasına rağmen beni eleştirmeyi bırakacaklarını biliyorum."

"Ne yapmam gerektiğini biliyorum ve önemli olan tek şey bu." dedi.