Prime'a abone ol
Önceki / Ocon: "Yarışta birkaç puan alabiliriz"
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Albon: "Alabileceğimiz en iyi sonuç 14. olmaktı"

Alex Albon, Singapur GP sıralama turlarından maksimumu aldığı görüşünde.

Ekleyen:
Alex Albon, Williams FW45

Williams için iyi geçen birkaç yarışın ardından Singapur'da işler tersine dönmüş gibi görünüyor.

Yüksek yere basma gücü isteyen pistte Alex Albon Q2'ye kalmayı başarıp, 14. en iyi zamanı yaparken, Logan Sargeant 18. oldu ve ilk bölümde elendi.

Albon, sıralama turlarının ardından şöyle konuştu: "Sanırım bugün yapabileceğimizin en iyisi 14. olmaktı, bu yüzden Q2'ye kalmayı başardığım için çok mutluyum."

"Q2'de Q1'de hissettiğim tutuşu hissetmedim, bu yüzden garajda geçirdiğim uzun süre mi yoksa piste çıkış turundaki hazırlık mı bana zarar verdi bilmiyorum."

"Bu hafta sonu çok az miktarda sürüş yapabildik, bu yüzden tüm hafta sonu arayı kapatmaya çalışıyormuşum gibi hissediyorum ve henüz istediğim noktaya gelemedim."

"Lastikler bu hafta sonu çok yumuşak görünüyor, hem piste çıkış hem de pite dönüş turlarında çok yavaş sürmenizi gerektiriyor. Sınırlı pist süresinde de bunu tam olarak anladığımızı sanmıyorum."

"Bence lastik anlayışı anlamında öğrenilecek çok şey vardı ama bunun sonucu çok fazla değiştireceğini sanmıyorum."

"Henüz yarış temposu üzerinde çalışamadık, ki bu da işleri biraz daha zorlaştıracak fakat işimize odaklanacağız."

Logan Sargeant, Williams FW45

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Logan Sargeant ise kolay bir yarış beklemiyor.

"Kendi açımdan iyi bir hafta sonu oluyor; pistte rahattım ve iyi şekilde hızlandım."

"Pist turdan tura çok fazla değiştiği için sıralama turları epey zordu. Sonlara doğru iyi bir turla geliyordum fakat 10. virajdaki tümseklerin üzerinden geçerken arka taraf kilitlendi ve vites küçültemedim."

"Orada dört ya da beş ondalık kaybetmiş olmalıyım ki bu beni olmam gereken yere yaklaştırabilirdi."

"Zor bir yarış olacak ama iyimser olmalı ve yükselmeye çalışmalıyız. Araç şu anda düne göre daha iyi bir yerde, umarım bu bize yardımcı olur."

paylaşım
yorumlar

Ocon: "Yarışta birkaç puan alabiliriz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Lawson, Q3'e kalmasına rağmen mutlu değil

Lawson, Q3'e kalmasına rağmen mutlu değil

Formula 1
Singapur GP

Lawson, Q3'e kalmasına rağmen mutlu değil Lawson, Q3'e kalmasına rağmen mutlu değil

Norris: "Güncellenmiş McLaren daha hızlı ama aynı sorunlar devam ediyor"

Norris: "Güncellenmiş McLaren daha hızlı ama aynı sorunlar devam ediyor"

Formula 1
Singapur GP

Norris: "Güncellenmiş McLaren daha hızlı ama aynı sorunlar devam ediyor" Norris: "Güncellenmiş McLaren daha hızlı ama aynı sorunlar devam ediyor"

Ocon: "Yarışta birkaç puan alabiliriz"

Ocon: "Yarışta birkaç puan alabiliriz"

Formula 1
Singapur GP

Ocon: "Yarışta birkaç puan alabiliriz" Ocon: "Yarışta birkaç puan alabiliriz"

Son Haberler

Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"

Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"

F1 Formula 1
Singapur GP

Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu" Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"

Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"

Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"

F1 Formula 1
Singapur GP

Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık" Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"

Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"

Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"

F1 Formula 1
Singapur GP

Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok" Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"

Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı

Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı

F1 Formula 1
Singapur GP

Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol