Albon: "Alabileceğimiz en iyi sonuç 14. olmaktı"
Alex Albon, Singapur GP sıralama turlarından maksimumu aldığı görüşünde.
Williams için iyi geçen birkaç yarışın ardından Singapur'da işler tersine dönmüş gibi görünüyor.
Yüksek yere basma gücü isteyen pistte Alex Albon Q2'ye kalmayı başarıp, 14. en iyi zamanı yaparken, Logan Sargeant 18. oldu ve ilk bölümde elendi.
Albon, sıralama turlarının ardından şöyle konuştu: "Sanırım bugün yapabileceğimizin en iyisi 14. olmaktı, bu yüzden Q2'ye kalmayı başardığım için çok mutluyum."
"Q2'de Q1'de hissettiğim tutuşu hissetmedim, bu yüzden garajda geçirdiğim uzun süre mi yoksa piste çıkış turundaki hazırlık mı bana zarar verdi bilmiyorum."
"Bu hafta sonu çok az miktarda sürüş yapabildik, bu yüzden tüm hafta sonu arayı kapatmaya çalışıyormuşum gibi hissediyorum ve henüz istediğim noktaya gelemedim."
"Lastikler bu hafta sonu çok yumuşak görünüyor, hem piste çıkış hem de pite dönüş turlarında çok yavaş sürmenizi gerektiriyor. Sınırlı pist süresinde de bunu tam olarak anladığımızı sanmıyorum."
"Bence lastik anlayışı anlamında öğrenilecek çok şey vardı ama bunun sonucu çok fazla değiştireceğini sanmıyorum."
"Henüz yarış temposu üzerinde çalışamadık, ki bu da işleri biraz daha zorlaştıracak fakat işimize odaklanacağız."
Logan Sargeant, Williams FW45
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Logan Sargeant ise kolay bir yarış beklemiyor.
"Kendi açımdan iyi bir hafta sonu oluyor; pistte rahattım ve iyi şekilde hızlandım."
"Pist turdan tura çok fazla değiştiği için sıralama turları epey zordu. Sonlara doğru iyi bir turla geliyordum fakat 10. virajdaki tümseklerin üzerinden geçerken arka taraf kilitlendi ve vites küçültemedim."
"Orada dört ya da beş ondalık kaybetmiş olmalıyım ki bu beni olmam gereken yere yaklaştırabilirdi."
"Zor bir yarış olacak ama iyimser olmalı ve yükselmeye çalışmalıyız. Araç şu anda düne göre daha iyi bir yerde, umarım bu bize yardımcı olur."
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