Albon, ailesinin yanından ayrılmak istiyor

Sezona Toro Rosso’da başlayan çaylak pilot, yaz arasından sonra Red Bull Racing'e geçti ve muhtemelen 2020'de de takımda kalmaya devam edecek.

Albon şimdi daha yüksek maaşlı yeni bir sözleşme yapmayı umut ediyor, çünkü ailesinin evinden taşınmak istiyor.

23 yaşındaki pilot şu anda annesi, üvey babası, erkek kardeşi ve üç kız kardeşi ile birlikte yaşıyor.

Albon, “Önümüzdeki yıllarda daha fazla para kazanmaya başlamayı ve ailemin yanından taşınmayı umuyorum. Milton Keynes’te yaşıyorum. Burası Red Bull fabrikasına yakın ve iyi bir şehir ama daha iyi yerler var.”

“Londra'da yaşamak isterdim ama her şey paraya bağlı. Bonus ödemeler almak için daha fazla puan kazanmam gerekiyor!” dedi.

Albon, Londra'da doğdu ve neredeyse bütün hayatını İngiltere'de geçirdi.

Ancak Albon, Tayland adına yarışıyor ve kararından pişmanlık duymuyor.

"Hem İngiliz hem de Tayland pasaportum var ama Tayland bayrağı altında yarışmaya karar verdim. Kendimi bir İngiliz gibi hissediyorum yani bu kendimi İngiliz olarak görmediğim anlamına gelmiyor.”

“Sonuçta, bu yarış lisansıyla ilgili bir konu. Karar vermek zorunda kaldım ve Tayland'ı seçtim. Bunun için pişmanlığım yok ve lisansımı değiştireceğimi sanmıyorum.”