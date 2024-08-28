Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi
Amerikalı sürücü Logan Sargeant, 2024 sezonunun son dokuz yarışı için Williams tarafından takımdan çıkarıldı ve yerine Franco Colapinto getirildi.
Alex Albon, Williams Racing Logan Sargeant, Williams Racing
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Alex Albon, Williams'tan eski takım arkadaşı Logan Sargeant'ın F1 sezonunun geri kalanında yerini Franco Colapinto'ya bırakacağının teyit edilmesinin ardından kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bu sezon henüz puan alamayan üç pilottan biri olan Sargeant, üçüncü antrenman seansında kötü bir kaza geçirdi felaketle sonuçlanan Hollanda Grand Prix'sinin ardından Williams tarafından görevden alındı.
Albon, görevden almayı "acımasız" olarak nitelendirerek, takım arkadaşına destek mesajı gönderdi. Albon, kendisinin de 2020 sezonunun sonunda Red Bull tarafından görevden alındığını ve 2022'de Williams ile gridde geri döndüğünü hatırlattı..
Albon Twitter/X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu sporun ne kadar acımasız olabileceğini ilk elden biliyorum ve Logan'ın sezon ortasında takımdan ayrıldığını görmek çok zor.”
“Her şeyini verdin kardeşim ve seninle takım arkadaşı olmak bir zevkti. Bundan sonra ne yaparsan yap, harika olacağını biliyorum.” diye yazdı.
Sergeant daha önce sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans göstermeyi hedeflediğini söylemişti.
Hollanda GP öncesi basın toplantısında, “Sezonun ilk yarısının genel olarak en iyisi olmadığını düşünüyorum”
“Takım için açıkçası performans arıyoruz. Bu hafta sonu gelecek olan güncellemelerimiz var, bu yüzden bunların bizi yükselteceğini, bizi doğru yöne iteceğini ve potansiyel olarak bizi daha rekabetçi hale getireceğini umuyoruz ve iyimseriz.” demişti.
Ancak, Williams'ı ileriye taşıma fırsatı artık Formula 2'de ve takımın genç sürücüsü olarak etkileyici bir performans sergileyen Franco Colapinto'ya verilecek.
Franco Colapinto, Williams F1 Team (Foto Williams)
Williams takım müdürü James Vowles yaptığı açıklamada, “Sezon ortasında bir sürücüyü değiştirmek hafife aldığımız bir karar değil, ancak bunun Williams'a sezonun geri kalanında puan için rekabet etmek için en iyi şansı verdiğine inanıyoruz.”
“Araca büyük bir güncelleme getirdik ve son derece sıkı bir orta sıra mücadelesinde her puan kazanma fırsatını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Williams Racing Sürücü Akademisi'ndeki genç sürücülerimize yatırım yapmaya da inanıyoruz ve Franco sezonun son dokuz yarışında neler yapabileceğini göstermek için harika bir fırsat elde ediyor.”
“Williams'ta geçirdiği süre boyunca her şeyini ortaya koyan Logan için bu şüphesiz son derece zor bir durum ve tüm sıkı çalışması ve olumlu tutumu için kendisine teşekkür etmek istiyoruz.”
“Logan yetenekli bir sürücü olmaya devam ediyor ve gelecekte de yarış kariyerine devam etmesi için onu destekleyeceğiz. Franco'nun büyük bir hıza ve potansiyele sahip olduğunu biliyorum ve Formula 1'de neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.
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