Albon: 2024'te Vowles'ın etkisi daha belirgin hale gelecek
Alex Albon, takım patronu James Vowles'un etkilerini 2024 yılında daha belirgin şekilde görmelerini bekliyor.
Takım patronu James Vowles, Williams'a geçen yılın başlarında, yeni araç üzerindeki tüm çalışmalar tamamlanmışken katıldı.
Fakat takım, İngiliz mühendisin liderliğinde ilerleme kaydetti ve sezonu şampiyona yedincisi olarak tamamladı.
Yeni sezonda daha da iyi olması beklenen Williams'ın Taylandlı sürücüsü Alex Albon'a göre, Vowles'un gerçek etkisini 2024'te görmek oldukça olası.
Speedcafe'e konuşan Albon, "Dürüst olmak gerekirse James araçta pek çok şeyi geliştirdi."
"Araçları hazırlamak oldukça fazla zamanımızı alıyor. Takım küçük adımlarla değil büyük adımlarla ilerlemeye çalışıyor, bu nedenle önde gelen takımların yaptığı gibi her hafta sonu küçük parçalar getirmiyoruz çünkü yapacak çok şeyimiz oluyor."
"James de benzer bir yaklaşıma sahip. Yeni isimler getirdiği ve takımın yapısını hazırladığı göz önüne alındığında, Williams üzerindeki etkisini 2024'te gerçek anlamda anlayabileceğiz."
"Elbette, bize zaten çok şey kattı; bu sayede lastiklerle çalışma, motoru ve aerodinamiyi anlamak gibi küçük şeyleri geliştirdik."
"Hâlâ yapabileceğimiz çok şey var, bu yüzden 2024 ve sonrasında ileriye doğru büyük adımlar atmayı bekliyoruz."
"Bu konuda kendime oldukça güveniyorum." dedi.
Fotoğraf: Williams
James Vowles, Williams Racing Team Principal
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