Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu"

2023'te Williams'ın aldığı 28 puanın 1'i hariç hepsi Albon'a aitti. Albon, yarışlarda yedi kez ilk 10'a girdi ve sprint yarışında da puan almayı başardı.

Albon, sık sık aracın düzlük hızından yararlanarak potansiyel olarak daha hızlı araçlara karşı pozisyonunu başarıyla korudu.

Albon, "Performansımla gurur duyuyorum."

"Çok kibirli bir insan olmadığımı söyleyebilirim ama çok güçlü bir sezon geçirdiğimi hissediyorum."

"Yarışlarımın çoğu basit değildi, her zaman savaştık."

"Ama bundan keyif alıyorum. Bu ortamda başarılı olduğumu hissediyorum. Benim için F1'deki en güçlü yılım oldu. Takımla kurduğum bağ buna gerçekten yardımcı oldu. Yaptığımız her şeyi çok iyi bir şekilde gerçekleştirebildiğimizi hissediyorum." dedi.

Albon, aracın formunun özellikle düşük yere basma kuvvetine sahip pistlerde tutarsız olduğunu kabul etti. Bununla birlikte, takımın belirli bir hafta sonunda her zaman en iyi performansı elde ettiği konusunda ısrar etti.

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing

"Bu garip, çünkü pek çok insan çok tutarsız olduğumuzu düşünüyor. Ancak ben her hafta sonunun çok tutarlı olduğunu düşünüyorum."

"Aracın kendisi oldukça tutarsız. Monza ve Vegas pistlerinin bizim için iyi geçtiğini ve soğuk pistlerin bizim için iyi olduğunu biliyoruz."

"Hangi pistlerin bizim için iyi olmadığını da biliyoruz, örneğin rüzgarlı ve dar pistler bizim için çok zor geçti."

"Aracımızın bazı sorunları var ve gelecek yılki en büyük odak noktalarımızdan biri aracımızdaki bu zayıflıkları durdurmak olacak. Ancak bence fırsatlardan en iyi şekilde yararlandık."

"İşte bu yüzden yedinciliği elde edebildiğimizi düşünüyorum. Bunu yapabilecek aracımız olduğunda, puanları topladığımızdan emin olduk. Bence diğerleri ya stratejide bir hata yaptı ya da her ne olduysa puanları kaçırdı."

Albon, yeni teknik şef Pat Fry'ın, bu yılın başlarında göreve başlayan takım patronu James Vowles'ın liderliğinde tasarlanan ilk araç olacak olan FW46'ya ne gibi katkılar yapacağını görmek istiyor.

Albon, Fry için, "Bunu zaman gösterecek."

"Açıkçası, takıma yeni katıldı ama bence çok hızlı bir şekilde adapte oluyor. Geliştirmemiz gereken alanları da anladığını, takıma rehberlik ve mentörlük yapacağını hissediyorum. Bu yüzden onun aramıza katılmasından dolayı çok heyecanlıyım."

"Gelecek yılın aracına odaklanmak için bu yıl çok fazla fedakârlık yaptığımızı düşünüyorum, rakiplerimizden çok daha uzun süredir geliştirme yapmadık ve gözümüzü gelecek yıla diktik. Bu gerçekten sadece iyi bir şey olabilir."

"Artık Pat bizimle birlikte ve James'in aracın geliştirilmesinde gerçek bir liderliğe sahip olduğu ilk yıl olacak. Neler olacağını göreceğiz." dedi.