Albon: "2022'ye kıyasla yarım saniye geliştik"

Williams pilotu Alex Albon, bu yıl şimdiye kadar sadece bir kez ilk ona girebildi fakat takımının bu yıl kaydettiği ilerlemeden memnun.

Taylandlı sürücüye göre Williams, bu sezon hemen hemen her yarışta araçtan maksimumu almayı başardı.

Albon,"Hâlâ aracımızın en hızlı dokuzuncu araç olduğuna inanıyoruz."

"Bu benim takımdaki ikinci sezonum, araçtan ne istediğimi biliyorum, sınırlarını biliyorum ve dürüst olmak gerekirse harika bir sürüş çıkardığımı hissediyorum."

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Williams

"Sıralama turlarında doğru stratejiyi uygulayabildiğiniz takdirde takım harika pozisyonlarda yer alıyor. Sıralama turlarındaki olası tüm sorunlardan kaçınmak için piste ilk çıkanlardan birisi olmaya çalıştığımızı fark etmişsinizdir. Bu sayede temiz bir tur atıyoruz ve gridde iyi bir yer elde ediyoruz."

"Yeni lastiklerle yapılan tek tur denemeleri, aracımızın zayıf olduğu alanları gizliyor. Yeni lastikler pistte daha iyi tutunma sağlıyor, ön süspansiyon yavaş virajlarda daha iyi çalışıyor ve arka taraf hızlı virajlarda biraz daha iyi."

"Yarış temposunda biraz geriye düşüyoruz ama yine de rakiplerimizden çok uzakta değiliz. Aracın 0.2 saniyelik bir performans değişimi olduğunu düşünüyorum. 0.2 saniye daha iyi olduğu zamanlar oluyor, 0.2 saniye daha iyi olduğu zamanlar da oluyor. Buna bağlı olarak son bölüme kalabilir ya da ilk bölümde elenebiliriz."

"Takım geçen yıla kıyasla daha iyi durumda Yaklaşık yarım saniye kazandık ve tutarlı şekilde gelişmeye devam ediyoruz."

"Bu yıl yarışların çoğundan en iyi şekilde yararlandığımızı hissediyorum." dedi.