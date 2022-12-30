Albon: "2022, Formula 1'deki en iyi yılımdı"
Alex Albon, 2022 Formula 1 sezonunu "kariyerinin en iyisi" olarak gördüğünü söyledi.
Alex Albon, bir yıllık aranın ardından 2022 yılında Williams ile Formula 1'e geri döndü ve ilk yılında Nicholas Latifi'yi ciddi şekilde mağlup etti.
Taylandlı sürücü, gridin en yavaş aracını sürmesine rağmen çarpıcı sonuçlar aldı ve bu performansı da genel olarak F1 dünyasından övgü aldı.
Üç kez ilk ona girdiği ve dört puan topladığı yılın ardından konuşan Albon, her ne kadar sonuç anlamında öyle olmasa da, performans anlamında kariyerinin en iyi yılını geçirdiğini söyledi.
Albon, "Williams şampiyonada ancak 10. olabildi ve bu kesinlikle takımın olmak istediği bir pozisyon değil."
"Ancak sezonu bir bütün olarak değerlendirdiğim vakit, kendimi tatmin olmuş hissediyorum."
"Spordan bir yıl uzak kaldım, hiçbir garantim yoktu ama geri döndüm. Bence bu bile bir başarı olarak kabul edilebilir."
"Kendime güveniyorum ve benim için gerçekten iyi bir sezon olduğunu hissediyorum."
"Formula 1'deki en iyi yılımı geçirdiğimi düşünüyorum. Takıma alışıyorum ve birlikte daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum."
"Geçen sezon rekabetçi değildik ve kış testleri için Barselona'da piste çıkarken bizi zor bir yılın beklediğini biliyorduk."
"Fakat bize sunulan fırsatlardan faydalanarak iyi yarışlar çıkardık ve puanlar kazandık."
"Normalde almamamız gereken puanlar kazandık ve bu da iyi bir sezon geçirmemizi sağladı." dedi.
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