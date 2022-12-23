Albon: "2022, F1'deki en güçlü yılımdı"

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Albon, zorlu geçen 2020'de takım arkadaşı Max Verstappen ile eşit tempoda performans göstermekte zorlanınca, Red Bull Racing tarafından takımdan gönderildi.

Bu sezon George Russell'ın yerine Williams'a katılmadan önce, geçen yıl DTM'de yarıştı.

Melbourne'da 9. sırayı alan Albon, hem Miami hem de Spa'da yarışı 10. sırada bitirerek üç kez puan aldı.

Motorsport'a verdiği demeçte Albon, "Bazı açılardan zor bir yıldı."

"Kişisel olarak çok olumlu bir yıl geçirdiğimi düşünüyorum. F1'deki en güçlü yılım olduğunu düşünüyorum, çok fazla yıl geçirmedim ama üç yıl içinde en güçlü yılım bu oldu."

"Bir pilot olarak geliştiğimi hissediyorum ki asıl önemli olan da bu, son birkaç yılda öğrendiklerimi doğru bir şekilde uygulayabildiğimi hissediyorum."

"Kişisel olarak, bundan en iyi şekilde yararlandığımı hissediyorum." dedi.

Albon, Red Bull ile geçirdiği dönemde kaybettiği özgüveni yeniden kazandığını söylüyor: "Asıl önemli olanın araca olan güven olduğuna inanıyorum ve bunu geri kazandığımı hissediyorum, en önemlisi bu çünkü hızlı olmanız gerekiyor."

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams F1

"Bu yıl sınırları zorlayabildiğimi hissediyorum, bu 2020'de biraz zorlandığım bir şeydi ve araç üzerindeki otoritemi kaybetmiştim."

"Bu yıl ise aracı istediğim noktaya getirebildiğimi hissediyorum. Daha dengeli olduğunu söylemiyorum, çünkü değil. Ama evet, doğrusunu söylemek gerekirse, ilk sürdüğüm anda kendimi iyi hissettim."

"Her yarışta kendime daha çok güvendiğimi hissediyorum, tabii ki iyi sonuçlar da yardımcı oldu."

Albon, Bahreyn sıralama turlarında Q2'ye kalarak 14. sırayı alması ve açılış yarışına güçlü bir başlangıç yapmasının da buna yardımcı olduğunu söylüyor.

Albon, "Bahreyn'in gerçekten büyük bir dönüm noktası olduğunu hissediyorum. Bir yıl aradan sonra biraz sinirlerinizi yatıştırmak için sezonun başlarında iyi performanslar sergilemek istiyorsunuz."

"İçinizdeki şüphenin üstesinden gelmek ve bir zamanlar olduğunuzdan daha iyi bir pilot olmak istiyorsunuz."

"Bahreyn'de sıralamalarda ilk seansta Q2'ye kaldık. Bu da yıla gerçekten iyi bir başlangıç oldu. Öncelikle spordan uzak ve zor geçen bir yıldan sonra bunun anlamı çok büyüktü."

"Böyle bir sonuç almak, takımın arkanızda olduğunu ve desteklerini hissetmek harikaydı; çünkü o zaman bu çok beklenmedik bir sonuçtu."

"Sezona iyi bir şekilde başlamanın özgüvenini hemen hissediyorsunuz, sonra da her şeyi bunun üzerine inşa ediyorsunuz." dedi.