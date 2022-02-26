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Formula 1 Haberler

Albon: "2022 araçlarını limitlerde sürmek ince bir iş"

Alex Albon, yeni nesil Formula 1 araçlarının sınırlarda sürülmesinin "ince bir iş" olduğunu düşünüyor.

Albon: "2022 araçlarını limitlerde sürmek ince bir iş"
Adam Cooper
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Altay Gök
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2022'de yeni takımı Williams'ta yarışacak olan Alex Albon, Perşembe günü Barcelona testlerinin ikinci gününü dokuzuncu sırada tamamladı.

18 inç lastikler ve yeni aero paketi nedeniyle minimum araç ağırlıkları arttırılarak 795 kilograma yükseltildi. Birçok sürücü araçların özellikle yavaş virajlarda "hantallaştığını" söylüyor.

Motorsport.com'un 2022 araçlarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Tayland asıllı İngiliz pilot, "Özellikle lastik yönetimi açısından bariz farklar var, bunu öğrenmemiz şart."

"Araçlarla ilgili bir diğer problem ise epey kayıyor olmaları. Eskiye nazaran biraz daha hareketli olduklarını görebilirsiniz. Bu yüzden sürüş için ince ayarlara ihtiyacımız var."

"Bence limitinize ulaştığınızda ve işler sertleştiğinde, sürüşünüzü biraz daha hassas hale getirmeniz gerekiyor. Bu yüzden, limitlerde sürerken araçların nasıl olduğunu görmek ilgimi çekecek.

"Araçlar reaksiyon olarak F2 araçları gibi hissettiriyor, fakat F1'in viraj hızına sahip F2 araçları gibi. Bu nedenle yabancılık çekmiyorum. Şu anda asfaltı düzgün olan Barcelona gibi bir pistteyiz, fakat Austin gibi bir pistte durum değişir mi? Göreceğiz."

Alex Albon, Williams FW44

Alex Albon, Williams FW44

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Albon, FW44 ile olan ilk deneyiminden ise oldukça memnun.

"Açıkçası araç gayet iyi hissettiriyor. İyi bir başlangıç noktasıymış gibi. Yılın geri kalanı için iyi bir temel yakaladık. Bariz bir sorun yok, bu gayet iyi.

"Yeni kurallar herkes için durumu sıfırladı, bu bana da yardımcı oluyor. Halen üzerimdeki pası tamamen atamadım. Fakat bunun dışında her şey gayet iyi. Attığım her turda araç daha iyi hissettiriyor.

Albon ayrıca diğer takımlar gibi Williams'ın da "dalgalanma" (porpoising) sorunundan muzdarip olduğunu doğruladı.

"Her takım bu sorunu yaşıyor, bazıları ise daha fazla. Açıkçası bu sorunun tur zamanlarını çok etkilediğini düşünmüyorum. Araca hasar vermediği sürece üstesinden gelebileceğimiz bir sorun.

"Geçtiğimiz senelere göre çok daha farklı bir araç var karşımızda. Bu araçlarla özellikle pistin ilk virajını geçmek çok ilginç."

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