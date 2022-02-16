Albon: "2022 araçlarında sürücülerin yetenekleri daha çok öne çıkıyor"

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Williams, salı günü yaptığı lansmanla beraber yeni sezonda mücadele edeceği yeni renk düzenini tanıtmış oldu. Takım, lansmanda sadece bir konsept araç gösterse de, aynı gün Silverstone'da gerçek FW44'ü piste çıkardı.

Sürücüler, 2022 aracını ilk kez bu testle beraber denediler ve Albon, bu test öncesi verdiği demeçte yeni araçla alakalı simülatördeki ilk deneyimlerini paylaştı.

"Hissiyat anlamında, gerçekten birçok simülatör seansı geçirdik. Buna dayanarak, aracın nasıl olduğuna veya en azından nasıl hissettirdiğine dair bir fikrimiz var. Doğrusu araçlar artık biraz daha dengesiz olacak."

"Çoğu şey, araçtan biraz daha fazlasını almak zorunda kaldıkları için Formula 1 sürücülerine bağlı olacak. Bence bu, taraftarlar için iyi bir haber."

"Araçların hâlâ çok hızlı hissettirdiğini hemen söylemem gerekiyor, fakat pratikte nasıl gittiğini görmemiz gerekecek."

Red Bull'daki deneyimi kullanmak

Albon, geçen yıl simülatörde epey vakit geçirdi ve bu açıdan 2022 araçlarıyla alakalı bolca bilgisi var. Bu açıdan sahip olduğu deneyimin kendilerine yardım edebileceğini düşünüyor.

Albon, "Ortaya koyduğum tüm çabadan ötürü Red Bull'un bu yıl başarılı olmaya devam etmesini umuyorum, bunun için çok zaman harcadım. Ancak Red Bull bu yıl iyi gitmezse, bu benim hatam değil, bu konuda hemen anlaşalım!" diye şaka yaptı ve şöyle devam etti: "Geçen yıl bir F1 takımının gerçekte nasıl çalıştığını görme şansım oldu. Sürüşü bir kenara bırakırsanız, tüm takımın nasıl çalıştığını ve herkesin birlikte nasıl hareket ettiğini çok daha iyi görürsünüz. Bunu bu yıl Williams'a götürmeye çalışıyorum."

"Öte yandan, simülatör çalışması ve DTM yarışları ile 2021, fiziksel açıdan daha hafif bir yıldı. Barselona'daki kış testinde boyun kaslarımı yeniden çalıştıracağım."

Video: Williams 2022 F1 lansmanı