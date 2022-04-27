Albon: "2021'in ilk yaırşları benim için zordu"

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Alex Albon, 2020 sezonunun ardından Red Bull'daki koltuğunu Sergio Perez'e kaybetmiş ve o yılı yedek pilot olarak geçirmişti.

Takımla bir dizi teste çıkan Albon, herhangi bir F1 yarışında yer almasa da, DTM'de mücadele ederek formunu korumaya çalıştı.

Sonunda Albon, Mercedes'e geçen George Russell'ın yerini alarak Williams'a katıldı ve bu yıl şimdiye kadar hiç de kötü bir performans sergilemedi.

Albon, geçtiğimiz günlerde, 2021 yılında yaşadıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Hâlâ Red Bull'a dönme şansı olan Albon, 2021 sezonuyla ilgili şöyle dedi: "Red Bull'un kararından sonra kendimi çok kötü hissettim."

"2021'de yarış koltuğunda olmayacağımı oldukça geç açıkladılar, sanırım açıklama Aralık ayında geldi."

"Christian Horner ve Helmut Marko bana inanmaya devam ettiler ve ben de onlarla olan iyi ilişkimi sürdürdüm ama Formula 1'de yarışmak istiyordum ve geri dönmenin bir yolunu bulmaya çalıştım."

"Geçen yıl hızlı bir aracımız vardı ve Max Verstappen sık sık arka tarafın eskisinden daha dengeli olduğundan bahsetti. Adrian Newey gibi insanlar beni çok övdü. Çok fazla yardımcı olduğumu söylemek istemiyorum ama katkı sağladığımı hissettim. Bir yandan bu harika ama diğer yandan çalışmamın meyvelerini alamamak biraz hayal kırıklığı yarattı."

"İlk birkaç yarışta yedek pilot olmak benim için özellikle zordu. Her yarışa gelip garajda durmam gerekiyordu. Yarışları bile izleyemedim, mümkün olduğunca uzak kalmaya çalıştım."

"2021'de sadece takıma gelişim konusunda yardımcı olmak değil, aynı zamanda Max ve Sergio'dan bir şeyler öğrenip, mühendislerle olan konuşmalarını dinlemek de önemliydi. Bu tarafta da kendim için yeni bilgiler öğrendim."

"Kenara çekilmek, padoktaki insanların odak noktası olmamak ve olan biteni farklı bir açıdan değerlendirmek bana ilginç geldi." dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams