Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Albon, 2021 Abu Dabi GP sonundaki telsiz mesajı iddialarına yanıt verdi

Alex Albon, Hollandalının 2021'de ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasından saniyeler sonra Max Verstappen'e bağıranın kendisi olduğunu reddetti.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Fireworks light the sky at the end of the race as Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, 3rd position, park up

Verstappen, 2021 Abu Dabi GP'sinde bitiş çizgisini geçerken telsizden bir ses "Aman Tanrım, Max! Aman Tanrım!" diye bağıran bir ses duyuldu ve ardından Verstappen'in tezahüratı geldi. Bu ismin kim olduğu merak edildi ve bir söylentiye göre bu isim Albon'du.

Albon'un o sırada yedek sürücü olarak Red Bull organizasyonunun bir parçası olması nedeniyle bu da çılgınca bir teori değildi, ancak Albon bağıranın kendisi olduğunu reddetti.

2021'de Albon, koltuğunu Sergio Perez'e kaptırdığı için Red Bull'da kenardaydı. Ancak Milton Keynes'teki merkezlerinde bolca zaman geçirerek Verstappen'e şampiyonluk yolunda yardımcı oldu.

Bu nedenle telsizdeki kişinin Albon olması ihtimal dışı değildi. Ancak o an sorulduğunda başka bir Red Bull çalışanı olduğunu açıkladı.

Motorsport Total'e Albon, "O ben değildim! O GP'ydi[Gianpiero Lambiase]."

GP, "Tüm sezonun kelimenin tam anlamıyla tek bir tura indirgendiğini hissediyordunuz. O anda içimden bir ses, yeni lastiklerle Max'in bu fırsatı kimseye bırakmayacağını söylüyordu."

"Sanırım Max'le olan telsiz konuşmalarımın ve iletişimimin çoğunda oldukça sakin, aklı başında ve mantıklı olduğumu söylemek isterim. Ama itiraf etmeliyim ki o noktada telsizden bağıran bendim, Albon değil, Tanrı onu korusun." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer

Her iki sürücü de 2021'den bu yana farklı şekillerde gelişti; Verstappen şampiyonluklar kazanmaya devam ederken Albon Williams'ta yeni bir yuva buldu.

Farklı yaklaşımlar konusunda Albon, birlikte çalıştığı her takım patronunun farklı olduğunu söyledi.

Albon, "2022 benim için, takımdaki en yüksek rütbeli kişi kim olursa olsun, çok olumlu bir yıldı. Bunun büyük bir kısmı kendini düşünmekten ve kendini geliştirmekten kaynaklanıyor."

"Elbette farklı çalışma şekilleri var. Şu anda dört takım patronum var: Franz [Tost], sonra Helmut [Marko] ve Christian [Horner], sonra Jost [Capito] ve şimdi de James. Hepsinin kendi kişilikleri var, hepsi farklı çalışıyor."

"Williams'taki en önemli şey uzun vadeye odaklanılmasıdır. Bu, ekibi birlikte inşa etmekle ilgili. Ekibi doğru yönde yönlendirmek için bana güveniyorlar. Ben de bu rolü seviyorum. Bu takımı ileriye götürmek istiyorum."

"Williams'ta sahip olduğumuz dinamik Red Bull'dakinden tamamen farklı. Çünkü ilerlemek üzere olduğumuz bir takıma geliyorum. Zorlu birkaç yılı geride bıraktık ve bu takımı geliştirmeye çalışıyoruz. Takımın çalışma şekli ve kültürü tahmin edebileceğiniz gibi tamamen farklı." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Formula 1

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok" Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Minardi: "İngiltere'den gelen haberler Red Bull'un rakiplerini endişelendirecek"

Minardi: "İngiltere'den gelen haberler Red Bull'un rakiplerini endişelendirecek"

Formula 1
Bahreyn GP

Minardi: "İngiltere'den gelen haberler Red Bull'un rakiplerini endişelendirecek" Minardi: "İngiltere'den gelen haberler Red Bull'un rakiplerini endişelendirecek"

Steiner, Leclerc'in bir sonraki şampiyon olmasının Haas'a da fayda sağlayacağını söylüyor

Steiner, Leclerc'in bir sonraki şampiyon olmasının Haas'a da fayda sağlayacağını söylüyor

Formula 1

Steiner, Leclerc'in bir sonraki şampiyon olmasının Haas'a da fayda sağlayacağını söylüyor Steiner, Leclerc'in bir sonraki şampiyon olmasının Haas'a da fayda sağlayacağını söylüyor

Son Haberler

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

F1 Formula 1

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut" Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

F1 Formula 1

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi? Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

F1 Formula 1

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok" Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

F1 Formula 1

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik" Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol