Albon, 2021 Abu Dabi GP sonundaki telsiz mesajı iddialarına yanıt verdi

Verstappen, 2021 Abu Dabi GP'sinde bitiş çizgisini geçerken telsizden bir ses "Aman Tanrım, Max! Aman Tanrım!" diye bağıran bir ses duyuldu ve ardından Verstappen'in tezahüratı geldi. Bu ismin kim olduğu merak edildi ve bir söylentiye göre bu isim Albon'du.

Albon'un o sırada yedek sürücü olarak Red Bull organizasyonunun bir parçası olması nedeniyle bu da çılgınca bir teori değildi, ancak Albon bağıranın kendisi olduğunu reddetti.

2021'de Albon, koltuğunu Sergio Perez'e kaptırdığı için Red Bull'da kenardaydı. Ancak Milton Keynes'teki merkezlerinde bolca zaman geçirerek Verstappen'e şampiyonluk yolunda yardımcı oldu.

Bu nedenle telsizdeki kişinin Albon olması ihtimal dışı değildi. Ancak o an sorulduğunda başka bir Red Bull çalışanı olduğunu açıkladı.

Motorsport Total'e Albon, "O ben değildim! O GP'ydi[Gianpiero Lambiase]."

GP, "Tüm sezonun kelimenin tam anlamıyla tek bir tura indirgendiğini hissediyordunuz. O anda içimden bir ses, yeni lastiklerle Max'in bu fırsatı kimseye bırakmayacağını söylüyordu."

"Sanırım Max'le olan telsiz konuşmalarımın ve iletişimimin çoğunda oldukça sakin, aklı başında ve mantıklı olduğumu söylemek isterim. Ama itiraf etmeliyim ki o noktada telsizden bağıran bendim, Albon değil, Tanrı onu korusun." dedi.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer

Her iki sürücü de 2021'den bu yana farklı şekillerde gelişti; Verstappen şampiyonluklar kazanmaya devam ederken Albon Williams'ta yeni bir yuva buldu.

Farklı yaklaşımlar konusunda Albon, birlikte çalıştığı her takım patronunun farklı olduğunu söyledi.

Albon, "2022 benim için, takımdaki en yüksek rütbeli kişi kim olursa olsun, çok olumlu bir yıldı. Bunun büyük bir kısmı kendini düşünmekten ve kendini geliştirmekten kaynaklanıyor."

"Elbette farklı çalışma şekilleri var. Şu anda dört takım patronum var: Franz [Tost], sonra Helmut [Marko] ve Christian [Horner], sonra Jost [Capito] ve şimdi de James. Hepsinin kendi kişilikleri var, hepsi farklı çalışıyor."

"Williams'taki en önemli şey uzun vadeye odaklanılmasıdır. Bu, ekibi birlikte inşa etmekle ilgili. Ekibi doğru yönde yönlendirmek için bana güveniyorlar. Ben de bu rolü seviyorum. Bu takımı ileriye götürmek istiyorum."

"Williams'ta sahip olduğumuz dinamik Red Bull'dakinden tamamen farklı. Çünkü ilerlemek üzere olduğumuz bir takıma geliyorum. Zorlu birkaç yılı geride bıraktık ve bu takımı geliştirmeye çalışıyoruz. Takımın çalışma şekli ve kültürü tahmin edebileceğiniz gibi tamamen farklı." dedi.