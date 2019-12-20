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Formula 1 / Son dakika

Albon, 2020'de "normal bir yıl" geçirmek istiyor

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Albon, 2020'de "normal bir yıl" geçirmek istiyor
20 Ara 2019 08:27

Alex Albon, kendisi için pek çok "iniş ve çıkışın olduğu" 2019 sezonunun ardından 2020'de işlerin daha normal geçmesini istiyor.

Alex Albon için son iki yıl oldukça inişli ve çıkışlıydı. Geçen yıl Formula 2'deki güçlü performansı sonrası Formula E takımlarından Nissan'la anlaşan Albon, kısa bir süre sonra Toro Rosso'nun Formula 1 pilotluğuna getirildi.

İlk kez Barcelona testinde bir Formula 1 aracı kullansa da, sezonun ilk 12 yarışındaki harika performansıyla ikinci yarıda Red Bull'a geçti.

Albon, burada istikrarlı bir performans ortaya koydu ve yaptığı kazalara rağmen 2020 Red Bull koltuğunu kaptı.

Albon, "acı tatlı" yılın ardından gelecek sezon her şeyin daha normal olmasını umuyor.

Albon, "2019, ilk yılım için kesinlikle normal bir yıl değildi! Gelecek yılın biraz daha normal olması gerektiğini ve öyle olacağını hissediyorum." dedi.

Genç sürücü, Max Verstappen gibi güçlü bir takım arkadaşıyla yarıştığı için de mutlu. Çünkü bunun kendisi için iyi bir referans noktası olacağını düşünüyor.

"Kendimi hazırlamak ve bir şeyler öğrenebilmek adına griddeki en hızlı pilotlardan birisiyle takım arkadaşı olmaktan daha iyi yol olabilir mi?

“Uzun süredir takım içerisinde ve en iyisini nasıl alabileceğini gayet iyi biliyor. Oysa benim için hâlâ bir öğrenme süreci var."

“Ama bu iyi bir şey çünkü ulaşmam gereken bir hedef var."

Albon, Red Bull'un 2020 performansıyla ilgili ise, "Ön takımlarla aradaki fark azalıyor. Bence gelecek yıl için her şey olumlu görünüyor." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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