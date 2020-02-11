Albon, 2020 F1 kaskını tanıttı

Alex Albon, 2019 sezonunda Toro Rosso ile Formula 1'de yarışmaya başlamıştı ancak Pierre Gasly'nin kötü performansı sonrası Red Bull koltuğuna oturdu.

Genç sürücü ikinci yarıda iyi bir grafik çizdi ve 2020 Red Bull koltuğunu da kaptı.

Yeni sezonda Max Verstappen'le takım arkadaşı olacak olan Albon'un yeni kask tasarımı da ortaya çıktı.

Albon, kask tasarımında genel olarak Red Bull'un renklerine yer verdi.