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Albon: "16. sıra mevcut hızımıza denk geliyor"

Williams pilotu Alex Albon, ilk bölümde elenmelerinin ardından çok şaşırmamış görünüyor.

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Alex Albon, Williams FW45

Üst üste üç yarıştır Q3'e kalmayı başaran Alex Albon, Macaristan'da bunu devam ettiremedi ve Haziran ayındaki İspanya GP'den bu yana ilk kez cumartesi günü ilk bölümde havlu attı.

İkinci bölümü 0.011 saniye ile kaçıran Williams pilotu, yarışa 16. sıradan başlamak durumunda kalacak.

Albon, sıralama turlarının ardından şöyle konuştu: "Q2'ye kalmayı bu kadar küçük bir farkla kaçırmış olmamız sinir bozucu fakat genel hızımız buna denk geliyor."

"Sıralama turlarına bakacak olursak, kötü bir seans geçirdiğimizi düşünmüyorum çünkü tam olarak mücadelenin içindeydik. Birkaç ondalık bile bizi birkaç sıra yukarı taşıyabilirdi."

"Sonunda başaramadık ama böyle pistlere gelmek bir bakıma iyi oluyor çünkü aracı anlamamıza ve sorunları tespit etmemize yardım ediyor."

"Bizi etkileyen şeylerden birisinin de lastik hamurları olduğunu düşünüyorum. Sert lastikleri kullandık ve bu lastikler daha az yol tutuşa sahipler ve yumuşak lastikler kadar sorunlarımızı maskelemiyorlar."

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Logan Sargeant ise her şeyin iyi gitmesi halinde Q2'nin mümkün olduğu görüşünde.

Sonuncu olan Amerikalı sürücü, "Bence her şey mükemmel gitmiş olsaydı, bugün Q2'ye kalma şansımız olurdu fakat dağınık bir tur attık."

"Sıralama turlarına doğrudan sert lastikle başlamak kolay değildi çünkü hiçbirimiz bu lastiği tam manasıyla kullanamadık ve temiz bir tur atmak kolay değildi."

"Bugün herkesin zorlandığını biliyor olsam da esas olarak kendime kızgınım; tüm hafta sonu boyunca iyi sürdüm, iyi şeyler yapabilecek tempomuz olduğunu hissediyordum ve o turda en az yarım saniye daha iyi gidebilirdim."

"Artık önüme bakıyorum, yarış için ihtiyacımız olan lastiklere sahibiz, umarım bizim lehimize olur."

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