Albers: "Perez'in Miami performansı 'hayal kırıklığı' oldu"
Christijan Albers, Sergio Perez'in geçen hafta sonu sergilediği performanstan pek etkilenmedi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sergio Perez, Miami'de özellikle pazar günü çok düşük bir tempoya sahipti ve yarışı Carlos Sainz'ın cezasıyla dördüncü bitirdi.
İlk virajda geç frenle yükselmeye çalışırken büyük bir hata yapan Perez, az daha takım arkadaşını ve iki Ferrari'yi yarış dışı bırakıyordu.
De Telegraaf'a konuşan Albers, Perez'le ilgili şöyle dedi: “Perez'le ilgili beni hayal kırıklığına uğratan birkaç şey vardı,”
"Bence Max'in arkasında başlamak zorunda kalmanın hayal kırıklığını yaşıyor, bu yüzden başlangıçta mümkün olduğunca çok sıra kazanmaya çalıştı."
"Haliyle çok zorladı ve 40-50 metre geç fren yaptı.”
“Elbette Max'e çarpabilir ve iki Ferrari'yi de beraberinde götürebilirdi. Fakat bu bir yarış ve mümkün olduğunca iyi başlamak istiyorsunuz."
"Fakat o hamlesiyle Max'i ya da iki Ferrari'yi yanında götürmediği için şanslıydı."
“Ayrıca güvenlik aracından sonra sadece iki kişi orta hamurdaydı; Sergio Pérez ve Lewis Hamilton. Geri kalan herkes herkes sert hamurdaydı. O zaman elbette yüksek beklentileriniz oluyor."
“Fakat ayak uyduramadığını görebilirsiniz. Orta hamurlarda başlangıçta daha hızlıydı fakat sonra geriye düştü. Haliyle bana biraz talihsiz geliyor."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor
Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak
Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"
Dekker, "Verstappen'in sözleri sanki ağzına konmuş gibiydi"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar