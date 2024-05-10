Albers: "Perez'in Miami performansı 'hayal kırıklığı' oldu"

Sergio Perez, Miami'de özellikle pazar günü çok düşük bir tempoya sahipti ve yarışı Carlos Sainz'ın cezasıyla dördüncü bitirdi.

İlk virajda geç frenle yükselmeye çalışırken büyük bir hata yapan Perez, az daha takım arkadaşını ve iki Ferrari'yi yarış dışı bırakıyordu.

De Telegraaf'a konuşan Albers, Perez'le ilgili şöyle dedi: “Perez'le ilgili beni hayal kırıklığına uğratan birkaç şey vardı,”

"Bence Max'in arkasında başlamak zorunda kalmanın hayal kırıklığını yaşıyor, bu yüzden başlangıçta mümkün olduğunca çok sıra kazanmaya çalıştı."

"Haliyle çok zorladı ve 40-50 metre geç fren yaptı.”

“Elbette Max'e çarpabilir ve iki Ferrari'yi de beraberinde götürebilirdi. Fakat bu bir yarış ve mümkün olduğunca iyi başlamak istiyorsunuz."

"Fakat o hamlesiyle Max'i ya da iki Ferrari'yi yanında götürmediği için şanslıydı."

“Ayrıca güvenlik aracından sonra sadece iki kişi orta hamurdaydı; Sergio Pérez ve Lewis Hamilton. Geri kalan herkes herkes sert hamurdaydı. O zaman elbette yüksek beklentileriniz oluyor."

“Fakat ayak uyduramadığını görebilirsiniz. Orta hamurlarda başlangıçta daha hızlıydı fakat sonra geriye düştü. Haliyle bana biraz talihsiz geliyor."