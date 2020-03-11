Albert Park'taki çukur, Avustralya GP öncesi yeniden düzenlendi

Yarışın başında Perez'i pistin iç bölümünden geçmeye çalışan Ricciardo, sağ iki tekerleğinin pist dışına taşmasının ardından toprak kısımdaki çukura düştü ve hem ön kanadına hem de bargeboard kısmına zarar verdi.

Ricciardo, erken pit stopla ön kanat değişikliği yaparak yarışa geri döndü ancak bir süre sonra garaja gelerek yarışa erken veda etti.

Aslında orası bir çeşit yoldu ve kazadan bu yana bu bölüm tekrar asfaltlandı ve yenilendi.

FIA'dan yapılan açıklamada, "Pit çıkışı ile pist arasındaki sınırda bulunan bu asfalt yol yeniden düzenlendi ve yumuşatıldı." denildi.

Ayrıca yarış öncesindeki notlarda 2. ve 3. viraj arasında, sol taraftaki bariyerlerin, piste daha yakın hale getirildiğine de yer verildi.