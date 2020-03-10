Albert Park'ta bir otel, Coronavirüs nedeniyle kapatıldı!
Albert Park'ta bulunan bir otel, bugün Coronavirüs vakasına rastlanmasının ardından kapatıldı.
Formula 1, diğer serilerin aksine ilk yarışı iptal etmeme kararı almıştı ancak Avustralya Grand Prix'si Coronavirüs salgını nedeniyle hâlâ tam olarak güvende değil.
Yakın zaman tadilattan geçen Albert Park Hotel'de Salı günü bir konukta Coronavirüs tespit edildi.
Otel hemen kapatıldı ve o gün çalışan personel hemen karantina altına alındı. Bu isimler iki hafta boyunca evde gözlem altında tutulacaklar.
Bu yüzden Avustralya Grand Prix'si için her şey tamamen güvende görünmüyor.
Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, durumun kötüleşmesi halinde yarışın iptal edilebileceğini itiraf etti.
Andrews, "Avustralya Grand Prix'sini iptal etmedik ve futbol maçlarını da iptal etmedik. Çünkü henüz bunu yapmamız konusunda talimat verilmedi."
"Bu talimat önümüzdeki birkaç gün içinde verilebilir."
"Henüz böyle bir karar yok, okulları kapatamayız veya insanlara etkinliklere gitmemelerini söyleyemeyiz."
"Uzmanlar bunu yapmamızı istediğinde bunu yapacağız." dedi.
Avustralya Grand Prix organizatörü Andrew Westacott ise, "Akıllıca hareket etmeli ve gerekli önlemleri almalıyız, ancak yarışın seyirci olmadan gerçekleştirilme seçeneği dikkate alınmıyor." dedi.
Şu anda Formula 1 takımlarının veya uluslararası basın temsilcilerinin bu otelde kalıp kalmadığına dair bilgi bulunmuyor.
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Kemal Şengül
Albert Park'ta bir otel, Coronavirüs nedeniyle kapatıldı!
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