Albert Park pist düzenindeki değişikliklere bir bakış

Pist düzenindeki değişiklikler, Kasım ayında gerçekleşecek Avustralya GP’sinden önce yapılacak. En öne çıkan değişiklik ise pistin Lakeside Drive kısmına yapılacak olan düzenleme oldu.

9/10. viraj kompleksine girerken yapılan yavaş dönüş, hızlı bir sağ-sol manevrasına döndürülerek halihazırda hızlı olan 11/12. Viraj kompleksine giriş hızı daha da artırılacak.

13. viraj da genişletilerek dış çizginin pozitif kamber verilmesi için profili değiştirilecek ve böylece viraja girişinde birden çok yarış çizgisi tercih edilebilecek.

Aynı zamanda 6. virajın da genişletilecek ve böylece Lakeside Drive’a daha yüksek hızlarla girilebilecek. Sürücülerin son sektörde savunma yapmasını zorlaştırmak adına 15. Virajın genişletilmesi de çalışmalar arasında yer alıyor.

1 ve 3. virajların da iç kısmı genişletilerek, daha uygun yarış çizgilerinin izlenmesi hedefleniyor.

Avustralya Grand Prix’si şirketi CEO’su Andrew Westacott’a göre değişiklikler, Formula 1’in sunduğu simülasyonlar ve AGPC kurul üyesi Mark Webber ile, mevcut F1 pilotlarının geri bildirimlerinden sonra tasarlanmış.

Motorsport.com’a konuşan Westacott şunları söyledi: “Bu konuya bütüncül ve geniş bir şekilde yaklaştık ve danışarak kararlarımızı aldık.”

“Pist 1995’te oluşturulmuş dolayısıyla çok eski, sadece pist yüzeyi açısından da değil, araçlar da evrimleşti. Pist –benim sözlerimle- bir evrim ve değerlendirmeden geçti.”

“Sürücüler sıklıkla buranın güzel bir şehir olduğunu, güzel seyircilere sahip olduğunu, kalmak için çok güzel bir yer olduğunu ve sezonu açmak için mükemmel olduğunu fakat yarışın biraz ayin gibi ağır geçtiğini söylüyorlar.”

“Biz de cesur sürüşü ödüllendirmek, kötü ve ağır sürüşü cezalandırabilmek için bir fırsat sunmak istedik.”

“Virajların kamberi ne yazık ki her durumda Formula 1 araçlarına elverişli olmuyor. Örneğin 13. Virajdaki gibi yolun ortasında bir sırt varsa bu, virajın dışında negatif kamber olduğu manasına geliyor.”

“Bu da, sürücün apexteki sağ tarafından sol tarafına, %5’lik pozitif kamber olduğu duruma kıyasla, işleri daha da zorlaştırıyor.”

“Formula 1’in simülasyonları, gerçek bir geçiş fırsatı yaratabilmek için 13. Viraja girerken daha çok hız taşınması ve virajın geometrisiyle azıcık oynanması gerektiğini gösterdi, böylece gerçekten bir geçiş fırsatı yaratabiliyorduk. Bu da sürücülerin de çok sevdiği, 11. ve 12. viraj kompleksini daha da zorlaştırıyor.”

Pist düzeninde yapılacak değişiklikler için çalışmalar Pazartesi günü başlayacak, inşaat ise Mart’in 2’sinde start alacak.

Bu çalışmaların öncesinde ise 1. faz tamamlanarak, pit yolu 2 metre daha genişlemesi sağlandı. Böylece pit yolundaki hız sınırının 60 km/h’tan 80 km/h’a çıkarılması bekleniyor.

Pist yüzeyinin daha agresif bir asfaltla yenilenmesi ise Kasım ayındaki yarıştan sonra gerçekleştirilecek ve böylece pist, 2022 araçları göz önünde bulundurularak tamamen güncellenmiş olacak.

Westacott, “Her yarış olduğunda insanlar, lastik aşınmasından ve bu açıdan; Melbourne’un, Bahreyn’in, Sochi’nin, Silverstone’un nerede yer aldığından bahsediyorlar ve genelde Melbourne’u tam ortada buluyoruz. Ne çok aşındırıcı ne de çok pürüzsüz.”

“Eğer zemine yeni asfalt dökeceksek, bunu daha aşındırıcı yapalım dedik. Bu önemli bir konuydu.”

“Şu anda yaptığımız şey, 2022 araçları geldiğinde yarış zevkini daha da artırabilecek bir pist elde edebilmek için, mevcut fiziksel ortamla ve diğer sınırlamalarla uyum içinde çalışmak.” dedi.

Mevcut programa göre 2021 Avustralya Grand Prix’si, 19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.