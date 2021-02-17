Albert Park pist düzeni, 2021 Avustralya GP'si için değiştirilecek

Bir süredir Avustralya GP'lerine ev sahipliği yapan pistin -bu seneki yarıştan sonra- yüzeyinin yenilenmesi ve bazı virajların profilinin değiştirilmesi bekleniyordu fakat yarış Kasım ayına ertelenince, yapılması planlanan değişikliklerin bir kısmı öne çekildi.

Faz 1 şu anda tamamlanmış durumda. Bu kapsamda yapılan değişiklikler arasında: pit yolunun 2 metre genişletilmesi ve pit duvarı ile pist arasındaki çimenlik kısım kaldırılarak, pit duvarının pist kenarına çekilmesi yer alıyor. Bu sayede pit yolundaki hız sınırının da artırılabileceği konuşuluyor.

Faz 2'de ise pist diziliminin kendisi değişecek. En büyük değişiklik ise arka arkaya gelen 9. ve 10. viraj kompleksinde gerçekleşecek. Önceden ağır frenleme ve yavaş bir sağa dönüşten oluşan viraj, artık gölün kuzeybatısından hızlıca akan bir geçiş sağlayacak.

Bu da 2 hızlı kompleksin arka arkaya geleceği manasına geliyor. 9. ve 10. virajlar hızlı bir sağ-sol kompleksine dönüşürken, mevcut 11. ve 12. viraj kompleksi ise hızlı bir sol-sağ dönüşüne yer veriyor.

Böylece 11.-12. viraj kompleksine giriş hızı da artacak ve 13. virajın gerisinde yer alan frenleme alanından önce araçların dengesinin bozulması sağlanarak geçiş şansı yaratılacak.

13. virajın da profili değiştirilerek viraj girişi genişletilecek ve kamberi artırılacak. Böylece virajın birden çok yarış çizgisine imkan tanıması ve geçiş şansının artırılması hedefleniyor.

Pist düzeninde yapılacak değişiklikler için çalışmaların önümüzdeki Pazartesi başlaması ve Temmuz ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Düzenlendiği takdirde, Kasım ayındaki yarıştan sonra yapılması planlanan 3. fazda ise, pistin tüm yüzeyi daha agresif bir asfaltla kaplanacak.

Pistin asfaltında en son yenileme çalışması, şehrin yolları 1995'te; bir sonraki sene ilk defa düzenlenecek Avustralya GP'sine hazırlanması için asfaltlandığında gerçekleşmişti.

Melbourne pistine yapılacak renovasyonun kararı verilmeden önce, yıllarca mevcut pist düzeni hakkında tartışmalar boy göstermişti.

Hem sürücüler hem de takım patronları uzun bir süredir, açık geçiş imkanları sunmadığı için pist düzenini eleştiriyorlardı.

Motorsport.com da 2017'de; Avustralya Grand Prix Şirketi'nin, duraklamalı bir viraj getirmek adına 11 ve 12. viraj kompleksini kaldırmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü, fakat günün sonunda bu fikirden vazgeçtiğini açıklamıştı.

2025'e kadar Avustralya GP'sinin düzenlenmesi için sözleşmeler yenilendiği zaman da pist düzeninin değişeceğine dair söylentiler hararetlenmiş ve asfalt yenileme çalışmasının en geç 2022 yarışına kadar yapılacağı kararlaştırılmıştı.