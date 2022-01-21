Albert Park Formula 1 pistindeki yenileme çalışmaları tamamlandı

Melbourne'deki Albert Park, Formula 1'e son kez 2019 yılında ev sahipliği yaptı. 2020'da yapılması planlanan yarış, COVID-19 vakaları nedeniyle iptal edilirken, 2021 yılındaki yarış da yine benzer gerekçelerle iptal edildi.

O günden bu yana F1'e ev sahipliği yapamayan Avustralya Grand Prix'sinin organizatörleri, geride kalan bu uzun süreyi, daha fazla geçiş fırsatı sağlamak amacıyla Albert Park pist düzenini önemli ölçüde yenileyerek kullandılar.

En büyük değişiklik 9 ve 10. viraj bölgesinde oldu. Normalde sağa doğru olan 9. viraj öncesinde sert fren bölgesi bulunuyordu ancak yeni pist yapısıyla bu kaldırıldı ve Lakeside Drive'a doğru hızlı bir geçiş oluşturuldu.

Pistin diğer bölgelerinde de birçok nokta genişletildi ya da yarış çizgilerinin iyileşmesini ve daha fazla tekerlek tekerleğe mücadelesi olmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Yeni düzen sayesinde pilotların eskisine nazaran birbirleriyle daha fazla tekerlek tekerleğe savaş verebilmesi bekleniyor.

Çoğunlukla Albert Park gölünün çevresindeki halka açık yolların kullanıldığı pist, 1996'daki ilk yarışından bu yana ilk kez yenilenmiş oldu.

Bugün bir açıklama yayınlayan pist organizatörü, yenileme çalışmalarının tamamlandığını doğruladı.

Albert Park modifications Photo by: Australian Grand Prix Corporation

AGPC CEO'su Andrew Westacott, yeni düzenden ne beklenebileceği sorulduğunda, "Tur başına beş saniye daha hızlı olacak ve yeni nesil araçlarla beraber yarışların daha yakın geçmesini bekliyoruz."

"Aslında öndeki aracı takip edebilir, geçiş yapabilir ve rekabet edebilmeyi bekleyebilirsiniz."

"Geçiş için ana nokta 11. viraj olacak. Bunun büyük bir geçiş fırsatı yaratmasını bekliyoruz."

"Diğer beş virajın genişletilmesi, özellikle de yaklaşık 90 km/s hızdan 150 km/s hıza çıkacak altıncı virajdaki hız atışı, Lakeside Drive bölgesinde 330 km/s'i aşan hızlara çıkılmasını sağlayacak."

"Formula 1'in bu sezon araçlarının teknik özelliklerinin değiştirmesinin sebebi, yarışları mümkün olduğunca heyecanlı hale getirmekti."

"25 yıldır ilk kez pisti yeniden düzenleme sebebimiz de tam olarak bu." dedi.

Albert Park, Avustralya Grand Prix'sine 7-10 Nisan tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Albert Park modifications Photo by: Australian Grand Prix Corporation