Albers: "Yeni Adrian Newey artık McLaren'da"

James Key, Toro Rosso'daki başarılı çalışmalarının ardından büyük takımların radarına girmiş ve 2019 yılında McLaren'la anlaşmıştı.

McLaren, Key önderliğinde geçen yıl iyi bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve şampiyonayı üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

Key, pilotlarla da iyi anlaşan ve onların dilinden iyi anlayan isimlerden biriydi. Bu yüzden hem Carlos Sainz hem de Daniel Ricciardo kendisi hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Minardi ve Spyker ile Formula 1'de yer alan eski F1 pilotu Christijan Albers, James Key'in "yeni Adrian Newey" olduğunu düşünüyor.

Formule1.nl ile özel röportajında Albers, "Key'i rehberliğe ihtiyacı olan türden bir insan olarak görüyorum, ancak ne fark eder ki? Günün sonunda her şey aracın ne kadar iyi olduğuyla ilgili."

"Bence o gerçek bir yetenek ve deha. Teknik direktör rolüyle beraber kesinlikle gelişmeye devam edebilir."

"Key'in Ferrari gibi üst düzey bir ekipten önemli oranda daha iyi bir teklif almadığı takdirde McLaren'da kalacağını düşünüyorum."

"Ancak insan merak ediyor: Üst düzey bir takımda neler yapardı? Daha fazla bütçe ve daha insanlar neler yapabilirdi? Bunu çok merak ediyorum."

"Şahsen Adrian Newey'in artık neredeyse bittiğini düşünüyorum. Red Bull'un yeni bir gelecek inşa etmesi gerekiyor ve Key'i yeni Newey olarak görüyorum." dedi.