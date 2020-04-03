Albers: "Wolff-Mercedes ilişkisinde 'çatlaklar' var"

Toto Wolff her ne kadar kendisi şiddetle karşı çıkıyor olsa da, son zamanlarda adı Aston Martin'le anılıyor. 2021'de F1'e girecek Aston Martin'in hissedarı haline geleceği iddia edilen Wolff'un Aston Martin CEO'su olacağı da konuşuluyor

Yıllardır DTM'de Mercedes için yarıştan Albers, De Telegraaf ile yaptığı bir röportajda, “"Kendi bağlantılarımdan Mercedes içerisinde çatlaklar oluştuğunu duydum."

"Takımın mükemmel performansına rağmen, Wolff, Mercedes'in patronları ve ana şirket Daimler AG arasında gerginlik olduğu söylentileri var." dedi.

Mayıs ayında Dieter Zetsche'nin emekli olmasının ardından Daimler'in başına Ola Kallenius geçmişti. Zetsche'nin Wolff ile her zaman iyi bir ilişkisi vardı. Ancak Kallenius, sporun o kadar da büyük bir fanı değil. Wolff ile olan ilişkisinin de bu yüzden mükemmel olması pek olası değil

Albers, “Racing Point aracının 2019 Mercedes'in bir kopyası olması dikkat çekici. Önümüzdeki yıl Aston Martin olacak -mevcut Racing Point takımı- Force India'nın iflasında da rol oynadı. Yani Wolff'un Lawrence Stroll ile yakın bağları olduğu sır değil." dedi.

Ayrıca Wolff, Valtteri Bottas ve Esteban Ocon gibi sürücülerin menajerliğini de yapıyor. Bu, Daimler'in tepkisine yol açan bir şey olabilir.

Albers, koronavirüs nedeniyle ilk sekiz yarışın yapılmadığı 2020 F1 sezonu hakkında da konuştu.

Albers, "İçtenlikle Zandvoort'taki yarışın bu yıl gerçekleşmesini umuyorum, çünkü bu inanılmaz bir gösteri olur. Oradaki insanlar bunun gerçekleşmesi için çok çalıştılar."

"Formula 1'in gelirinin çoğu televizyon haklarından ve görüntülenmelerden geliyor."

“Bir taraftar kitlesi olsun ya da olmasın, yapılabilecek herhangi bir etkinlik kaybın çok daha küçük olmasını sağlar.. Özellikle insanlar evde oturuyorsa ve hâlâ yarış seyrediyorlarsa, görüntüleme rakamları daha da yüksek olacak." dedi.