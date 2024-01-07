Albers: "Verstappen'e yaklaşabilecek tek pilot Hamilton"

2021, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesiyle son yarışın damalı bayrağına kadar oldukça heyecan verici geçti.

Nihayetinde Verstappen galip geldi ve bu onun yükselişini ateşledi. Hollandalı üç kez Dünya Şampiyonu olurken Mercedes o zamandan beri şampiyonluk mücadelesinde yer alamadı.

2023 sezonunda Verstappen, Red Bull takım arkadaşı Sergio Perez'i geride bırakarak Perez'in 2 galibiyetine karşılık 19 galibiyetle rekor kırdı.

Böyle bir üstünlük doğal olarak Verstappen'e hangi pilotun iyi bir araçla meydan okuyabileceği tartışmasını alevlendiriyor ancak Albers'e göre bunu yapabilecek tek pilot Hamilton.

Albers De Telegraaf'taki köşesinde, "Tarafsız bir gözlemci olarak Mercedes'in 2024'te daha iyi bir araçla geleceğini umuyorum."

"Çünkü sadece mevcut pilotların niteliklerine bakarsanız, Verstappen'e yaklaşabilecek tek kişinin Lewis Hamilton olduğunu düşünüyorum."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"Esas olarak tutarlı bir performans sergileyebilme ve yarış sırasında tur zamanlarında çok istikrarlı olma kalitesinden bahsediyorum. Tıpkı Verstappen gibi Hamilton da lastiklerini harika bir şekilde yönetebilen biri. Belirli durumları değerlendirmek, lastiği hissetmek gibi konularda eşsizler." dedi.

Abu Dabi'de 2023'ün perdesi kapanırken Hamilton, iki sezonu galibiyet alamadan geçirdiğini ve Mercedes'in o zamana kadar şampiyonluk mücadelesine nasıl döneceğine dair cevapları bulacağı umuduyla artık tamamen 2024'e odaklandığını dile getirdi.

Albers de Hamilton'ın yaşadığı hayal kırıklığını tamamen anlayabiliyor ve bu kazanamama serisinin onu 'yiyip bitireceğini' iddia ediyor.

"Hamilton sezon sonunda oldukça hayal kırıklığına uğramış görünüyordu ve bunu anlayabiliyorum."

"Elbette herkesi yendiği yıllar oldu ama şimdi iki tam sezonu galibiyet almadan geçirdi. Bu onu yiyip bitirecektir."

"Daha fazlasını istiyor ama Mercedes'in daha hızlı gitmediği gerçeğiyle mücadele ediyor. Yıl sonunda da bitkin ve yorgun düşüyor. Bir süredir ihtiyacı olan o coşku anını yaşayamadı."

Hamilton yine de 2025 sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayarak Mercedes'i kurtarma misyonuna olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.