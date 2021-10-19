Albers: "Türkiye'de Hamilton şanssızdı ve Verstappen formunda değildi"

Intercity İstanbul Park'ta zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu ve bu yıl yarış kazanan isimler arasına bir yeni isim daha eklendi.

İstanbul Park, Mercedes sürücüsünün bu sezon aldığı ilk zaferiydi ve yarışı ikinci tamamlayan Verstappen, kendisine yetişemediği için kolay alınan bir galibiyetti.

Mercedes'in duble yapmasını engelleyen tek şey Hamilton'ın grid cezasıydı çünkü Red Bull hafta sonu Mercedes seviyesinde değildi.

Albers, Verstappen'ın Red Bull'da "gergin" olduğunu ve aynı zamanda Hamilton'ın da yukarı çıkmak için yaptığı sürüşün pek de etkileyici olmadığını söyledi.

Albers, De Telegraaf'a, "Bana kalırsa, son yarışların gidişatına bakarsanız, bu hafta sonu Hamilton iyi sürmedi."

"Her yerde şanssızdı."

"Max de iyi bir formda değildi. O da mücadele etmiyordu."

"Röportajlarında rahat görünüyordu ancak Bottas ile yarışanın asıl Max Verstappen olmadığını görebiliyordunuz."

"Bunun olmayacağını başlangıçta gördüler."

"Sadece zararı minimuma indirmeye çalıştılar. Eğer Türkiye'de araçta ne kadar gergin olduğunu görseydiniz, sürmenin neredeyse imkansız olduğunu anlardınız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Verstappen, İstanbul Park'tan bir kez daha şampiyona lideri olarak ayrıldı ve Hollandalı pilot, Hamilton ile arasında altı puanlık fark açtı.

Sezonun son yarışına kadar sürmesi beklenen şampiyonluk mücadelesinde eski F1 pilotu Albers, Red Bull'u tamamen bu yılki şampiyonaya odaklanması ve 2022 hakkında endişelenmemesi için uyardı.

Albers, 2022'de tamamen yeni araçlarla neler olacağından emin değil ve bu yüzden, Red Bull'un şampiyonluk kazanma zamanının, bu sezon olduğunu düşünüyor. Mercedes için de, Hamilton'ın sekizinci kez şampiyonluğu alarak rekor kırması adına, aynı sözlerin geçerli olduğunu söylüyor.

Albers, "Red Bull'un Max Verstappen'i dünya şampiyonu yapmak için tam zamanı."

"Sadece gelecek yılın aracı için endişelenmeden var güçleriyle çalışmaları gerekiyor."

"Gelecek yıl iyi bir aracın olacağından emin olamazsın."

"Aynı şey Mercedes için de geçerli. Lewis Hamilton sekizinci kez dünya şampiyonu olabilir. Bence iki taraf da gizlice tam gazla çalışıyor." dedi.

Bir sonraki yarış olan Amerika Grand Prix'si hakkında Albers, avantajın Hamilton'ın lehine olacağını ancak bir yarış sonra Meksika Grand Prix'sinde Verstappen'in yeniden kazanç sağlayabileceğini söyledi.

Albers: "İlk olarak Austin'e gideceğiz ve burası tam bir Mercedes pisti. Daha sonra Verstappen'in pisti olan Meksika'ya geçeceğiz. Orada gerçekten bir fark yaratabilir."

"Araç biraz yavaş olsa bile son sektörde fark yaratıyor. Mercedes'in artık güncellemeler açısından değil, gittikçe daha iyi bir standart ayara sahip olduğunu fark ediyoruz." diye ekledi.