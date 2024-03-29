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Formula 1 Avustralya GP

Albers: "Ricciardo artık eskisi gibi değil"

Daniel Ricciardo'nun mevcut performansı eski F1 pilotu Christijan Albers tarafından eleştirildi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing ve Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing ve Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı

Mark Sutton

Daniel Ricciardo, 2024 sezonun ilk üç yarışının ardından  puanı olmayan yedi pilottan biri olarak kaldı ve eleştiri okları şimdiden kendisine yönelmeye başladı.

Şimdiden koltuğunu kaybedeceğine dair söylentiler ortaya çıktı, ancak Visa RB takımının yöneticisi Peter Bayer bunları yalanlamakta gecikmedi.

Yine de Daniel'in şimdiye kadar kimsenin beklentisini karşılamadığı bir gerçek.

Hollanda basınında yorumcu olarak çalışan eski Formula 1 pilotu Christijan Albers, Ricciardo'nun iş projeleri yüzünden dikkatinin çok dağıldığını düşünüyor.

De Telegraaf magazin podcast'ine katılan Albers, "Sürekli gülmesi ve yarışla ilgili olmayan farklı şeyler yapması beni biraz rahatsız ediyor. Sadece sürüşe konsantre olmak gerekiyor, işte o zaman tekrar keyif alabilir."

"Sürücüler genellikle tüm rakiplerini yenene kadar gölgede kalmayı tercih ederler ve bundan sonra dikkatleri tekrar üzerlerine çekerler. Ancak Ricciardo'da bu durum tam tersi ve bu da acı verici bir etki yaratıyor." dedi.

Visa Cash App RB'den Laurent Mekies, RB F1 Takımı'ndan Daniel Ricciardo ile görüştü

Visa Cash App RB'den Laurent Mekies, RB F1 Takımı'ndan Daniel Ricciardo ile görüştü

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Albers'e göre Faenza merkezli ekip şimdiden Liam Lawson'ı düşünmeye başladı.

"Bu seçimi yapmaktan neden korktuklarını anlamıyorum. Lawson birkaç yarışta Yuki Tsunoda'yı yendi."

"Tsunoda düzenli olarak Nick de Vries'in önündeydi ve şimdi de Ricciardo'nun önünde."

"Ricciardo ile çalışmaya devam etme konusunda herhangi bir umut görmüyorum, o artık eskisi gibi değil."

"Diğerlerinin önünde kalabileceğini kanıtlamak zorunda ve takımın değerlendirmesinde adil davrandığını düşünmüyorum."

"Lawson çok iyi bir performans sergiliyor ve ona bir şans verilmesi gerekiyor ama bu olmuyor."

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Kemal Şengül
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