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Formula 1

Albers: “Redbull, Mercedes’in hava koridorunda kaldı”

Christijan Albers, simülatörde gördükleriyle pistte gördüklerinin birbiriyle örtüşmemesi üzerine Monako'da “kerb”lerle mücadele eden Red Bull'un “Mercedes'in “hava koridorunda kaldığını” söyleyerek espri yaptı.

Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Bu yılki şampiyonada, rüzgar tünelinde elde ettiği yere basma kuvveti ve tur zamanını pistte göremeyen Mercedes başta olmak üzere, birkaç takımın daha korelasyon sorunları yaşadığı görüldü.

Takımın motor sporları danışmanı Helmut Marko Speedweek'e yaptığı açıklamada, “Sorun, aracın ‘kerb’lerin üzerinden iyi gittiğini gösteren simülatörde başlıyor. Kısaca bu simülatör ve gerçekliğin birbiriyle uyuşmadığı anlamına geliyor.” dedi.

Eski F1 pilotu Albers, De Telegraaf podcast'inde Red Bull'un RB20'sinin 2023'te her şeyi domine eden RB19'dan çok, geçen yılın Mercedes'ine benzediğini söyledi: “Mercedes'in hava koridorunda kalmış durumdalar! Böyle şeylerin ne zaman geleceğini hiçbir zaman bilemezsiniz.”

McLaren ve Ferrari'nin sezon içi geliştirmeleriyle Red Bull ile aralarındaki farkı kapattıkları bir dönemde Albers, yoğun bir geliştirme savaşının ortasında olduklarına inanıyor.

Red Bull'un getireceği geliştirme sert süspansiyonlar için bir düzeltme içermediği sürece, bu onlara pahalıya mal olabilir. Ama Ferrari'den çok McLaren'e karşı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

Albers açıklamalarını şöyle sürdürdü: “McLaren görünüş olarak Red Bull'a çok benziyor ama mekanik olarak ikisi çok farklı otomobiller."

"McLaren “kerb”leri aşabilir, Ferrari de öyle ama Red Bull bunu başaramaz."

“Red Bull'un bu olanları öngörebildiğini sanmıyorum."

“Artık her şey zamanlamayla ilgili. Takımlar bir sonraki güncellemeleri ne zaman getirecek? Bu da artık önemli bir rol oynayacak."

“Ferrari'nin şu anda Kanada'da kazanacak kadar güçlü olduğuna inanmıyorum çünkü Kanada aynı zamanda yüksek hız gerektiren bir yer ve Ferrari genellikle en yüksek hız açısından tam olarak olması gereken seviyede değil."

“Red Bull ve McLaren arasında bir mücadele var ve McLaren kaldırımlarda iyi iş çıkarıyor. Kanada'da dört tane önemli viraj var ve bunlar yüksek virajlar, dolayısıyla bu virajları da almanız gerekiyor.”

Red Bull Montreal'e bu yılki sekiz yarışın üçünü kaybetmiş olarak gidiyor, oysa geçen yıl 22 yarışın sadece birini kaybetmişlerdi.

Takım, Max Verstappen'in Monako GP galibi Charles Leclerc'in 138 puanına karşılık 169 puanla sürücüler klasmanında liderliğini sürdürürken, takımlar şampiyonasında ise Ferrari'nin 24 puan önünde yer alıyor.

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