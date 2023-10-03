Albers, Red Bull’un de Vries hamlesinden sonra Perez’le devam etmesine şaşırmış

Sezon ortasındaki düşüşü tersine çevirdiği düşünülen Sergio Perez'in, Singapur ve Japonya performansı beklentileri karşılamadı ve bundan ötürü de gözler yine ona çevrilmiş durumda.

Red Bull’un bu sezon ortalarda gözükmediği tek yarış olan Singapur’da Perez, Alex Albon ile teması sonrası 5 saniye zaman cezası almıştı ve ertesi hafta gerçekleşen Japonya’daki yarışta da iki tane 5 saniye zaman cezası aldı.

Red Bull, Perez’in 2024 sonuna kadar kokpitte olacağını açıkladı ancak Albers, de Vries’e bu kadar şans verilmediği düşünüldüğünde Perez’e koltuğunda kalma şansı verilmesine şaşırıyor.

De Vries Formula 2 ve Formula E şampiyonu olarak Red Bull’un genç takımı olan AlphaTauri’ye, 2023 sezonunun başında Yuki Tsunado’nun takım arkadaşı olarak getirilmişti. Red Bull Hollandalı pilot yerine Daniel Ricciardo’yu, Macaristan GP’sinde pilot koltuğuna oturtmuştu.

Albers, Helmut Marko ve Christian Horner’ın de Vries’e karşı hamlesi dikkate alındığında, Perez’e kancayı takmaktan kaçınmalarına şaşırıyor.

Verdiği röportajda Albers, “Max’in verileriyle kıyaslandığında, kendini geliştiremiyor ve aradaki farkı kapatamıyor.”

“Aslında aradaki fark giderek artıyor. Bir noktada buna devam etmenin imkansız olduğunu görecekler. Hikaye bir noktada bitmek zorunda kalacak.”

“Horner ve Marko’nun de Vries’e karşı ne kadar acımasız olduklarını görüyorsanız, Perez’i tutmaya devam etmeleri beni şaşırtıyor.” dedi.

Kısa bir süre önce, otomobilden Verstappen kadar hızlı bir şekilde yararlanmakta zorluk çektiğini itiraf eden Perez, pilotlar klasmanındaki yerini koruma yarışına girecek.

Bu yıl 16’da 15 yapan Red Bull, daha önce hiç şampiyonayı ilk iki sırada bitiremedi. RB19’un direksiyonundaki Perez’den bu yılki beklentileri sezonu ikinci sırada bitirmek.