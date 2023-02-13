Albers: "Red Bull, Honda'nın kararsızlığından bıktı"

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Christijan Albers, bu kararın Honda'nın 'kararsızlığı' nedeniyle alındığını düşünüyor.

Honda 2020'de, 2021 şampiyonasının Formula 1 gridindeki son yılları olacağını açıklamış ve Red Bull, Honda'nın yerini doldurmak için araştırmalara başlamıştı.

Ancak takımlarının 2022'den 2025'in sonuna kadar motor geliştirmeyi dondurmayı kabul etmesiyle Milton Keynes takımı tek başına hareket etmeye karar verdi ve Red Bull Powertrains bölümünü kurdu.

Honda, 2022 sezonu için Red Bull'a yardım etmeye devam edecekti. Bu yardım daha sonra 2023'ü de kapsayacak şekilde 2025 sonuna kadar uzatıldı.

Bu noktada Honda'nın sporu tamamen bırakacağı düşünülüyordu ancak FIA 2026'da motor tedarikçisi olmak için isimlerini yazdırdıklarını duyurdu.

Ancak Red Bull, 2026 için yeni bir güç ünitesi üzerine işbirliği yapmak üzere Amerikalı otomobil üreticisi Ford ile ortaklık kurdu.

Bu konuda De Telegraaf podcast'ine konuşan Albers, "Sanırım görüşmelerden yoruldular, Honda çok kararsızdı."

"Honda, fişi çekmeye karar vermişti ama şimdi tekrar geri döndüler. Bence Red Bull bundan bıkmıştı." dedi.

Christian Horner Fotoğraf: Erik Junius

2005-2007 yılları arasında Formula 1'de üç yıl geçiren 43 yaşındaki pilot, Red Bull'un bütçe sınırı cezasına da değindi.

2021 sezonunda 2.2 milyon dolar fazla harcayarak üst sınırı ihlâl etmekten suçlu bulunan takıma 7 milyon dolar para cezası verildi ve F1'in aerodinamik test düzenlemeleri kapsamında kendilerine ayrılan süre %10 azaltıldı.

Ancak Albers, özellikle mali cezanın takım üzerinde büyük bir etkisi olacağına inanmıyor.

Albers, "Red Bull zengin bir takım, yeterli bütçeleri var."

"Evet bir bütçe sınırı var ama yine de birkaç istisna var, hâlâ yapılabilecek çok şey var."

"Mercedes gibi onlar da artık motor departmanında bazı şeyleri yeniden düzenleyebilirler ve ortalığı biraz karıştırabilirler." dedi.