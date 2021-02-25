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Formula 1 / Son dakika

Albers: "Red Bull çok düzensiz"

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Eski F1 pilotu Christijan Albers, Red Bull’un ‘’çok düzensiz’’ ve profesyonellikten yoksun olduğunu söyleyerek Avusturyalı ekibi eleştirdi.

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Albers: "Red Bull çok düzensiz"

Red Bull, 2005’te Formula 1 dünyasına katıldığından beri pek çok başarı yakaladı.

Takım, 2010’dan 2013’e kadar sporda büyük bir dominasyona sahipti ve Sebastian Vettel’le birlikte dört sene art arda Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı. O zamandan beri ise sürekli olarak podyum almaya ve yarış kazanmaya devam ettiler.

Ancak, hibrit döneme geçişlerinden bu yana herhangi bir şampiyonluk kazanamadılar ve Mercedes’e karşı üstünlük sağlayamadılar.

Albers’e göre, bunu başarabilmek için yeterince organize değiller.

De Telegraaf podcast’inde konuşan eski pilot Albers, ‘’O takımda her şeyin havalı, değişik ve çarpıcı olması gerekiyor.’’

‘’Ancak onlara uzaktan baktığınızda, çok düzensiz görünüyorlar."

"Mercedes'in diğer takımlara kıyasla daha profesyonel olduğunu düşünüyorum. Red Bull'un yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var. Ekip içindeki iletişim pek iyi işlemiyor. Bunu Verstappen'in sözleşmesindeki maddeyle ilgili açıklamalarda da gördük. Bana öyle geliyor ki Horner, Max'in kontratında ne olduğunu dahi bilmiyor." dedi.

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Red Bull, Honda’nın 2021 sezonu sonunda spordan ayrılacağını duyurmasının ardından, motor gelişiminin 2022’den 2025’e kadar durdurulması konusunda ısrarcı olmuşlardı. Hatta eğer rakipleri bunu onaylamazsa spordan ayrılacakları konusunda tehditlerde bile bulunmuşlardı.

Nihayetinde takım istediğini aldı ve oybirliğiyle motorların durdurulmasına karar verildi.

Albers, motor gelişiminin durdurulmasının, takımın beklediği kadar yararlı olmayabileceği hakkındaki endişelerini de dile getirdi.

Hollandalı eski pilot, Honda'nın motorların dondurulmasından önce Red Bull’u kötü bir motorla baş başa bırakması halinde, bunun takım için çok iyi olmayabileceğini düşünüyor.

‘’Red Bull motorların dondurulmasının harika olduğunu düşünüyor.’’

‘’Ancak Honda motorunun kötü olduğu ortaya çıkınca tekrar ağlayacaklar.’’

‘’Ya Honda önümüzdeki sene için iyi bir motora sahip değilse? O zaman Red Bull’un ciddi bir problemi olacak çünkü 2025’e kadar motorlarını geliştiremeyecekler.’’

Çeviri: Betim Aker

 

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Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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