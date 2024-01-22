Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Albers: "Perez'in yerini Ricciardo alırsa şaşırmam"

Eski F1 pilotu Christijan Albers'e göre Daniel Ricciardo, yakında Red Bull'a dönme şansı yakalayabilir.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, leaving a farewell message on a wall for departing team principal Franz Tost

Sergio Perez, 2023 yılında beklentileri karşılayamadı ve zaman zaman koltuğu için çeşitli sürücülerin adı geçti.

Fakat Perez, kontratı gereği bir yıl daha takımda kalacak ve kendini göstermek için bir şansa daha sahip olacak.

Eski Formula 1 pilotu Christijan Albers, Hollandalı De Telegraaf'a verdiği demeçte Perez'in iyi performans gösterememesi halinde Daniel Ricciardo'nun Red Bull Racing'e dönebileceğini belirtti.

Avustralyalı pilotun Red Bull Racing'e dönmesiyle AlphaTauri'de Liam Lawson için koltuk açılmış olacak.

Albers, "Şahsen Liam'ın bu sezon için kontrata sahip olmamasına üzüldüm."

"Geçen yıl sakatlanan Daniel Riccardo'nun yerini aldı ve beş hafta sonunun tamamında harika bir iş çıkardı. Lawson'ın özellikle genç sürücülere yardımcı olan AlphaTauri'de bir şansı hak ettiğini düşünüyorum. Ona bir sözleşme teklif edilmemesi çok yazık!"

"Fakat, 2024'te araç kullanma şansı elde ederse şaşırmam. Eğer Sergio Perez geçen yılki performansını sürdürürse, Red Bull'un onun yerine Riccardo'yu getirmesi kuvvetle muhtemel."

"Fakat Daniel'in iyi bir performansla kendisini göstermesi gerekiyor. Sonra AlphaTauri'de Lawson için yer açılacak."

"Perez, şimdilik 2022'de sözleşmesini iki yıl uzattığı için mutlu olmalı." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, Sergio Perez, Red Bull Racing

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Komatsu: "Gene Haas takımının son sırada olmasından utanıyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Sofuoğlu: "BMW, Ducati'yi yenebilir"

Sofuoğlu: "BMW, Ducati'yi yenebilir"

World Superbike

Sofuoğlu: "BMW, Ducati'yi yenebilir" Sofuoğlu: "BMW, Ducati'yi yenebilir"

Ducati, 2024 WSBK motosikletini tanıttı

Ducati, 2024 WSBK motosikletini tanıttı

World Superbike

Ducati, 2024 WSBK motosikletini tanıttı Ducati, 2024 WSBK motosikletini tanıttı

Windsor: "Hamilton ayrılırsa, Leclerc Mercedes'e geçebilir"

Windsor: "Hamilton ayrılırsa, Leclerc Mercedes'e geçebilir"

Formula 1

Windsor: "Hamilton ayrılırsa, Leclerc Mercedes'e geçebilir" Windsor: "Hamilton ayrılırsa, Leclerc Mercedes'e geçebilir"

Son Haberler

Ferrari'nin 2024 aracındaki gizemli detay ortaya çıktı

Ferrari'nin 2024 aracındaki gizemli detay ortaya çıktı

F1 Formula 1

Ferrari'nin 2024 aracındaki gizemli detay ortaya çıktı Ferrari'nin 2024 aracındaki gizemli detay ortaya çıktı

Allison: "2024'te ön taraftaki mücadele yoğun olacak"

Allison: "2024'te ön taraftaki mücadele yoğun olacak"

F1 Formula 1

Allison: "2024'te ön taraftaki mücadele yoğun olacak" Allison: "2024'te ön taraftaki mücadele yoğun olacak"

Verstappen'in, Hamilton'ı gölgede bırakan maaşı dikkat çekti

Verstappen'in, Hamilton'ı gölgede bırakan maaşı dikkat çekti

F1 Formula 1

Verstappen'in, Hamilton'ı gölgede bırakan maaşı dikkat çekti Verstappen'in, Hamilton'ı gölgede bırakan maaşı dikkat çekti

Webber ve Stella, Piastri'ye çaylak F1 sezonunda nasıl yardımcı oldular?

Webber ve Stella, Piastri'ye çaylak F1 sezonunda nasıl yardımcı oldular?

F1 Formula 1

Webber ve Stella, Piastri'ye çaylak F1 sezonunda nasıl yardımcı oldular? Webber ve Stella, Piastri'ye çaylak F1 sezonunda nasıl yardımcı oldular?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol