Albers: "Perez'in yerini Ricciardo alırsa şaşırmam"

Sergio Perez, 2023 yılında beklentileri karşılayamadı ve zaman zaman koltuğu için çeşitli sürücülerin adı geçti.

Fakat Perez, kontratı gereği bir yıl daha takımda kalacak ve kendini göstermek için bir şansa daha sahip olacak.

Eski Formula 1 pilotu Christijan Albers, Hollandalı De Telegraaf'a verdiği demeçte Perez'in iyi performans gösterememesi halinde Daniel Ricciardo'nun Red Bull Racing'e dönebileceğini belirtti.

Avustralyalı pilotun Red Bull Racing'e dönmesiyle AlphaTauri'de Liam Lawson için koltuk açılmış olacak.

Albers, "Şahsen Liam'ın bu sezon için kontrata sahip olmamasına üzüldüm."

"Geçen yıl sakatlanan Daniel Riccardo'nun yerini aldı ve beş hafta sonunun tamamında harika bir iş çıkardı. Lawson'ın özellikle genç sürücülere yardımcı olan AlphaTauri'de bir şansı hak ettiğini düşünüyorum. Ona bir sözleşme teklif edilmemesi çok yazık!"

"Fakat, 2024'te araç kullanma şansı elde ederse şaşırmam. Eğer Sergio Perez geçen yılki performansını sürdürürse, Red Bull'un onun yerine Riccardo'yu getirmesi kuvvetle muhtemel."

"Fakat Daniel'in iyi bir performansla kendisini göstermesi gerekiyor. Sonra AlphaTauri'de Lawson için yer açılacak."

"Perez, şimdilik 2022'de sözleşmesini iki yıl uzattığı için mutlu olmalı." dedi.