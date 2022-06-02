Albers: "Perez, Red Bull'da hâlâ iki numara"

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Sergio Perez, Monako GP hafta sonunda takım arkadaşı Max Verstappen'e kıyasla daha iyi bir performans sergiledi ve yarışı kazanmasının ardından şampiyonada puan farkını 15'e indirdi.

Hal böyle olunca Meksikalı pilotun şampiyonluk ihtimalinden bahsedenler dahi oldu.

Fakat bazıları, Red Bull'un hâlâ Verstappen'i desteklediğini ve Hollandalı pilotun takım içerisinde "bir numara" olduğunu düşünüyor.

Bu isimlerden birisi de Hollandalı eski F1 pilotu Christijan Albers.

De Telegraaf podcast'ine verdiği demeçte Albers, "Monako'da Perez'i erkenden pite almalarının sebebi çok açık: "Perez hâlâ ikinci pilot."

Race winner Sergio Perez, Red Bull Racing and third place Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Hâlâ Verstappen'e odaklanıyorlar çünkü şampiyona lideri o. Bunu seçimlerden de anlayabilirsiniz."

"Takım 'Ferrari'yi hangi sürücüyle alt edeceğiz? Hangi sürücüyle risk alacağız?' diye düşündü ve -risk almak için- Perez'i seçtiler. Bu da aslında her şeyi açıklıyor."

"Sıralama turlarında ilk çizgiyi almak Ferrari için bazı sorunlara yol açtı. Mesela Red Bull'un kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı için stratejiyle oynama imkanı vardı. Kumar oynayabilir ve risk alabilirlerdi. Red Bull bence bu konuda çok netti."

"Her şey harika gitti ve tüm şans Perez'den yanaydı."

Albers, Monako galibiyetine rağmen Perez'in şampiyonluk adayı olamayacağına inanıyor ve şunları ekliyor: "Eğer bunu yaparsa inanılmaz şaşırırım."

"Perez, Monako'da sakin kalkmasının avantajına sahipti. O aşırı agresif biri değil. Monako'da bu, hızlı olmanızı sağlayan şeydir. Bütün hafta sonu ritim içerisindeydi ve bundan kopmadı."

"Verstappen'in yaklaşımı ise bütün hafta sonu işe yaramadı."

Helmut Marko da Perez hakkında şöyle dedi: "İyi bir sürücü kadromuz var. Sergio on yılda bir kez kazanabilmişti, şimdi 18 ayda iki galibiyeti var. Durumdan memnunuz."