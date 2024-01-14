Albers: "Norris, Hamilton ve Verstappen seviyesine ulaşabilecek biri"

Norris genel olarak şu anda griddeki en iyi genç yeteneklerden biri olarak görülüyor ve en önemlisi McLaren pilotu Charles Leclerc ve George Russell gibi isimlerden birkaç yaş daha genç.

Norris, 2023'te yedi podyum elde ederek kendisi için harika bir yıl geçirdi. Şu anda Verstappen'e karşı mücadele etmek için önde gelen adaylardan biri olarak görünüyor ve Albers, 24 yaşındaki pilotun geleceğin Dünya Şampiyonu olabileceğine inanıyor.

Albers, De Telegraaf'taki köşesinde "Lando Norris sonunda Verstappen ve Hamilton seviyesine ulaşabilecek biri."

"Sıralama turlarında çaylak Oscar Piastri tarafından birkaç kez baskı altına alındı ama Norris kimin patron olduğunu gösterdi. Pazar günleri Piastri'den çok daha hızlıydı." dedi.

Albers ayrıca ikinci sezonunda nasıl bir performans sergileyeceğini merak ettiğini söylediği Piastri'yi de övdü.

"Formula 1'deki ikinci yılında kendini nasıl göstereceğini merak ediyorum. Daha az baskı altında olacağı kesin."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren

"Bunu Hamilton ve George Russell'da da gördünüz, çünkü Russell ikinci Mercedes yılında yarışlarda genellikle daha zayıftı."

Albers'in altını çizdiği bir diğer çaylak Liam Lawson'dı ve Lawson'ın bir koltuk bulamamasının 'üzücü' olduğunu söyledi.

Albers, "Şahsen, Liam Lawson'ın bir koltuğa sahip olmamasının üzücü olduğunu düşünüyorum."

"Sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine geçerek beş yarış hafta sonu boyunca çok iyi iş çıkardı. Lawson'ın bir şansı hak ettiğini düşünüyorum, özellikle de AlphaTauri gibi bir eğitim takımında."

"Yine de 2024 sezonunda bu durum değişirse şaşırmam."

"Eğer Sergio Perez Red Bull'da bu şekilde devam ederse, iyi performans göstermesi koşuluyla Ricciardo'nun onun yerini alma şansını yüksek görüyorum. O zaman Lawson için de bir kapı açılacaktır."

"Perez, 2022'de iki yıllık bir sözleşme uzatması imzaladığı için çok mutlu olmalı, aksi takdirde gelecek sezon Red Bull'da olamazdı." dedi.