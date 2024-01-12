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Albers, Mercedes'in şu anki durumunu düzeltebileceği konusunda 'şüpheli'

Eski bir F1 pilotu, Mercedes'in araç üretimindeki yeteneklerinin, dominasyon dönemi sırasında üstün bir güç ünitesi tarafından maskelenip maskelenmediğini sorguladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
George Russell, Mercedes F1 W14

2014-2021 yılları arasında üst üste sekiz kez Takımlar Şampiyonu olan Mercedes'in dominasyonu yeni teknik düzenlemelerin ilk yılında Red Bull tarafından 2022'de durduruldu.

Eski F1 ve DTM yarışçısı olan ve şu anda Viaplay'in yorumcu ekibinde yer alan Christijan Albers, Mercedes'in hakimiyet gösterdiği yıllardaki performansının üstün araç tasarımları sayesinde değil de çok daha üstün bir güç ünitesinin sonucu olarak ortaya çıkıp çıkmadığını merak ettiğini söyledi.

De Telegraaf'taki köşesinde Albers, "Asıl soru Red Bull'un gelecek yıl Mercedes, Ferrari, McLaren ya da belki Aston Martin tarafından zorlanıp zorlanamayacağı." 

W14'ün yarış zaferi kazanamamasıyla - 2011'den bu yana ilk kez Mercedes'in yarış zaferi kazanamayan tasarımı - tüm gözler 2024 aracı W15'e çevriliyor.

Ancak Albers'in şu anda fabrikada üretilmekte olan araçla ilgili büyük soruları var.

"Mercedes'in hâlâ gerçekten iyi bir otomobil üretip üretemeyeceğini merak ediyorum." 

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"2021'den önceki tüm o şampiyonluk yıllarında neden bu kadar iyiydiler? Araç mı iyiydi, güç ünitesi mi, yoksa bu bir kombinasyon muydu?"

"Bence esas olarak güç ünitesi iyiydi ve bu üstünlük artık yok. O yüzden şu anki durumdan kurtulabilecekler mi bilemiyorum."

"Örneğin Red Bull her zaman iyi bir araca sahipti ama özellikle Renault ile birlikte düşük performanslı bir güç ünitesine sahipti. Mercedes her zaman çok daha fazla beygir gücüne sahipti ve bu artık yok."

"Sadece 2021 sezonunun sonunu düşünün, Hamilton'ın kapanış aşamalarında böyle bir 'roket güç ünitesine' sahip olduğu ve Verstappen'in temelde umutsuz olduğu zaman. Ta ki Abu Dabi'deki o son tura kadar."

Ancak Albers, Mercedes'in 2024'te iyimser olması için nedenler olduğunu, 2023'te araç ayarları oturduğunda yarış tempolarının zaman zaman nasıl canlandığını temel aldığını söyledi.

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, watch the monitors

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, watch the monitors

"Mercedes geçen sezon biraz daha iyiye gitti."

"Özellikle sıralamalarda, çünkü yarışlarda hızları genellikle kendi içinde oldukça iyiydi. Ancak zorlu bir Cumartesi gününün ardından daha geriden başlamak zorunda kaldığınızda, yarışın ilk aşamalarında çok zaman kaybedersiniz."

"Özellikle Hamilton'ın Verstappen'in tur zamanlarına oldukça iyi bir şekilde ayak uydurabildiği yarışlar gördük. Ancak örneğin Brezilya'da Mercedes hiçbir şey yapamadı."

"Takım patronu Toto Wolff'un böyle bir hafta sonundan sonra verdiği tepkiden de aracın hâlâ ne kadar öngörülemez olduğunu görebilirsiniz. Eğer aracı ayarlama konusunda biraz hata yaparlarsa, bunun sonuçları hesaplanamaz."

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