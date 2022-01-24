Albers: "Masi'nin tökezlediği tek yarış Abu Dhabi değil"

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Michael Masi, geçen sezon Formula 1 yarış direktörü olarak zor zamanlar geçirdi. Charlie Whiting'in hayatını kaybetmesinin ardından bu göreve gelen isim olan Masi, geçen sezon belki de kariyerinin en zorlu dönemini geçirdi. Bunun temel sebebi, son yarışa kadar tekerlek tekerleğe çekişen iki önemli pilotun olmasıydı.

Aslında sezonun ilk yarışı dahi tartışmalıydı. Bahreyn GP'de, Max Verstappen'in pist dışından geçiş yaptığı gerekçesiyle Lewis Hamilton'a yerini vermesinin istenmesi, uzun süre konuşuldu.

Tartışmalı başlayan sezon, Abu Dhabi'de alınan kararlar sonrası tartışmalı şekilde sona erdi. Abu Dhabi'de yaşananlar bugün bile tartışılmaya devam ediyor.

Fakat eski F1 pilotu Albers, Abu Dhabi'nin Michael Masi'nin tökezlediği tek yarış olmadığını, yıl boyunca tartışmalı pek çok kararı olduğunu söyledi.

De Telegraaf'a konuşan Albers, "Bütün bu tartışma kimin dünya şampiyonu olduğuyla ilgili değil. Bu, yarış yönetiminin geçen sezon aldığı kararlardaki tutarsızlıklarla ilgili."

"Masi geçen yıl bazı yarışlarda biraz güvensiz görünüyordu."

"Ayrıca bazen kafa karıştırıcı kararlar aldığını düşünüyorum."

"Fakat şimdi Abu Dhabi'deki son tura vurgu yapılıyor çünkü orada belirleyici bir rol oynadı."

"Bunun böyle olmasını istemezsiniz çünkü şampiyonun güzel ve adil şekilde belirlenmesini istiyorsunuz."

"Kısacası Mercedes ve Hamilton'ın kendilerini 'soyulmuş gibi' hissetmelerini anlıyorum."

"Hepimiz dürüst olalım, eğer tam tersi olsaydı, aynı şey Red Bull veya başka bir takımın başına gelseydi, onlar da aynı tavrı sergilerdi."

"Cidde'deki yarışın ardından hâlâ sızlanan ve Masi'yi ciddi şekilde eleştiren Red Bull takım patronu Christian Horner değil miydi?"

"Yani FIA sadece Abu Dhabi'deki son yarışı değil, sezon boyunca devam eden bu tutarsızlığı araştırmak zorunda kalacak." dedi.

Masi'nin görevde kalıp kalmayacağı, FIA'nın yaptığı soruşturmanın ardından belli olacak.

Hollandalı eski pilot Albers sözlerine şöyle devam etti: "Bana göre Masi, Abu Dhabi'de Hamilton ve Verstappen arasındaki beş aracın turlarını geri almalarına izin vererek hata yaptı."

"Hamilton'ın sessizliğine pek şaşırmadım. Bu tür şeyler hakkında pek konuşkan değil. Devam ettiğini varsayarsak, Hamilton'ı izlemek ilginç olacak. Üzerinde baskı var ve George Russell'ı yenmesi gerekiyor."

Michael Masi, Race Director and Bernd Maylander, Safety Car driver Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images