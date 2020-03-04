Albers, Leclerc'in hızından emin değil

Charles Leclerc geçen yıl, Ferrari'deki ilk sezonunda inişli çıkışlı bir performans göstermişti.

Zaman zaman hata yapan Leclerc, buna rağmen yıl boyunca en çok pole pozisyonu alan isim olmayı başardı.

Bu yıl Sebastian Vettel'le yarışmaya devam edecek genç pilotun, nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor.

Eski F1 pilotu Christijan Albers, Leclerc'le ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Hollandalı pilot, "Doğrusu Charles, gridde hakkında tahmin yapamadığım tek pilot. Leclerc'in, her zaman aracını aşırı zorladığını düşünüyorum. Bu kadar çılgınca sürerken nasıl o dereceleri çıkardığını bilemiyorum."

"Onun için çok önemli bir yıl olacak. Şimdi baskı altında olacak ve sürekli olarak güçlü ve istikrarlı kalıp kalamayacağını göreceğiz."

"Sebastian Vettel'e gelirsek, aslında çok hızlı ancak bir o kadar da çabuk sinirleniyor."

"Bu yüzden Kimi'nin, takım arkadaşı olarak kalmasını istiyordu. Tamamen güvenlik sebepleri yüzündendi."

"Ferrari'deki mücadele ilginç olacak ama performansa bakarsak bu iyi değil. Vettel-Leclerc mücadelesi pek çok soruna ve maliyete yol açıyor." dedi.

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