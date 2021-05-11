Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum" Sonraki / McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Christjan Albers, Formula 1'in İspanya GP TV rejisinin çok kötü olduğunu ve önemli anların çoğunu çekmediğini söyledi.

Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"

İspanya Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Lewis Hamilton önde galibiyet mücadelesi verirken özellikle yarışın başlangıç kısmında orta grupta da bazı yakın savaşlar vardı.

Hamilton, yarış boyunca Verstappen'i yakından takip etti ve ikilinin çok yaklaştığı bazı anlar ekranlara gelmedi. Bunun yerine orta gruptaki mücadeleler gösterildi.

Yarışın ardından  De Telegraaf'a konuşan Christijan Albers, İspanya GP rejisinin "kötü" olduğunu söyledi.

Hollandalı eski F1 pilotu, "Formula 1 hayatım boyunca bu kadar kötü bir TV yayını hiç görmemiştim. Tuşlara kimin bastığını gerçekten bilmiyorum fakat kesinlikle aşırıydı."

"Lewis ve Max arasında dünya şampiyonluğu için heyecan verici bir mücadele vardı ve aralarındaki önemli anların tamamı yönetmen tarafından es geçildi."

"Bu konuda gerçekten çok sinirlendim. Çok kötü bir yönetimde ve sinir bozucuydu."

"Dünya şampiyonasının kaderini belirleyen bir savaş var ve bu savaş devam ederken aniden herhangi bir geçişin bile yaşanmadığı arka taraf gösterilmeye başlıyor."

"Gerçekten oturduğum yerde çılgına döndüm." dedi.

 

Biletler
paylaşım
yorumlar
Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"

Önceki haber

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"

Sonraki haber

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

3s
2
Formula 1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

31 dk
3
Formula 1

Cristiano Ronaldo, Maranello'ya giderek Sainz ve Leclerc'i ziyaret etti

3s
4
Formula 1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

17s
5
Formula 1

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

1s
Son Haberler
Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"
F1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

31dk
McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"
F1

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

1s
Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"
F1

Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"

1s
Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"
F1

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"

2s
Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"
F1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

3s
Son Videolar
İpanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İpanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"
Formula 1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"
Formula 1

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti" Monako GP
Formula 1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"
Formula 1 Formula 1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

Cristiano Ronaldo, Maranello'ya giderek Sainz ve Leclerc'i ziyaret etti
Formula 1 Formula 1

Cristiano Ronaldo, Maranello'ya giderek Sainz ve Leclerc'i ziyaret etti

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu
Formula 1 Formula 1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"

Wolff, Hamilton'ın en az 2 sene daha takımda kalacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Wolff, Hamilton'ın en az 2 sene daha takımda kalacağını düşünüyor

F1, Türkiye ve Azerbaycan'ın yarış tarihlerini takas mı edecek?
Formula 1 Formula 1

F1, Türkiye ve Azerbaycan'ın yarış tarihlerini takas mı edecek?

Son Haberler

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"
Formula 1 Formula 1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"
Formula 1 Formula 1

Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.