Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"

İspanya Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Lewis Hamilton önde galibiyet mücadelesi verirken özellikle yarışın başlangıç kısmında orta grupta da bazı yakın savaşlar vardı.

Hamilton, yarış boyunca Verstappen'i yakından takip etti ve ikilinin çok yaklaştığı bazı anlar ekranlara gelmedi. Bunun yerine orta gruptaki mücadeleler gösterildi.

Yarışın ardından De Telegraaf'a konuşan Christijan Albers, İspanya GP rejisinin "kötü" olduğunu söyledi.

Hollandalı eski F1 pilotu, "Formula 1 hayatım boyunca bu kadar kötü bir TV yayını hiç görmemiştim. Tuşlara kimin bastığını gerçekten bilmiyorum fakat kesinlikle aşırıydı."

"Lewis ve Max arasında dünya şampiyonluğu için heyecan verici bir mücadele vardı ve aralarındaki önemli anların tamamı yönetmen tarafından es geçildi."

"Bu konuda gerçekten çok sinirlendim. Çok kötü bir yönetimde ve sinir bozucuydu."

"Dünya şampiyonasının kaderini belirleyen bir savaş var ve bu savaş devam ederken aniden herhangi bir geçişin bile yaşanmadığı arka taraf gösterilmeye başlıyor."

"Gerçekten oturduğum yerde çılgına döndüm." dedi.