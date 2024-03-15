Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Albers: "Horner'ın hâlâ bu denli güce sahip olması korkutucu"

Eski F1 pilotu Christijan Albers, Christian Horner'ın Red Bull'da hala bu kadar çok güce sahip olmasının korkutucu olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Horner, Red Bull'un Britanyalı pilotun uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma altında olduğunu doğrulamasının ardından son altı haftada pek çok manşete konu oldu.

Jos Verstappen'in, ikilinin hararetli bir tartışma içinde görülmesinden kısa bir süre sonra Horner'ın istifasını istemesiyle alevlenen olay, Suudi Arabistan'da devam etti.

De Telegraaf'ın podcast'inde konuşan Albers, Horner'ın Red Bull kampında hâlâ bu kadar fazla güce sahip olmasının 'dehşet verici' olduğunu söyledi.

"Olayın ortaya çıkması ve sonra hiçbir şey olmamış gibi devam etmeleri garip. Bence çok daha fazlası ortaya çıkacak."

"Yine de [Horner'da] bir numaralı pozisyonu elde edebilmek ve herkese üstünlük sağlamak için yeterince güç var."

Geri Horner in front of the Red Bull pit wall

Geri Horner in front of the Red Bull pit wall

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Albers ayrıca Sebastian Vettel ve Verstappen'in Formula 1 takımıyla birden fazla şampiyonluk kazanmasını sağlayan Red Bull'un başarılı pilot programından Horner'ı değil Marko'yu sorumlu tuttu.

"Eğer çok gerçekçi bir şekilde bakmaya başlarsanız, tüm saygımla söylüyorum, Red Bull'daki tüm başarı Marko'dan geliyor."

"Dolayısıyla, yetenek konusunda kimin görüş sahibi olduğuna gerçekten baktığınızda her zaman doğru seçimler yapan kişinin Dr. Marko olduğunu görürsünüz."

Suudi Arabistan'da medyaya konuşan Horner, Red Bull Racing'de kimin yetkili olduğunu açıkça belirtti.

Suudi Arabistan'da konuşan 50 yaşındaki Horner, "Diğer taraflarca muhtemelen çok fazla şey söylendiğini düşünüyorum."

"Takım takımdır, Max takımın bir parçasıdır, Helmut takımın bir parçasıdır, ben bu takıma liderlik ediyorum ve herkesin oynayacak kilit bir rolü var." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Schumacher: "Alonso'ya karşı değilim ama F1'in amacı giderek yaşlanmak olamaz"
Sonraki haber Vasseur: "Lewis takıma farklı bir vizyon getirecek"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

Formula 1
Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez" Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"
Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı

Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı Haas, Cidde yarışındaki 'tartışmalı' Magnussen hamlesini açıkladı
Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu"

Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu" Lawson: "Red Bull'da kalmak isterim ancak hedefim bir F1 koltuğu"

Son Haberler

McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor

McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor

F1 Formula 1
McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor McLaren, 6 ve 7 yarış gibi 2024'ün ilk büyük güncellemesini hedefliyor
Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil"

Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil"

MGP MotoGP
Katar GP
Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil" Ducati: "Bagnaia'nın MotoGP sözleşmesini yenilemek sanıldığı kadar kolay değil"
Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"

F1 Formula 1
Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez" Bleekemolen: "Perez, mevcut performansından daha iyisini sergileyemez"
Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak"

Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak"

F1 Formula 1
Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak" Sauber: "Audi'nin devralış sürecini hızlandırması, kısa vade için motivasyon sağlayacak"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye