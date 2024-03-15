Albers: "Horner'ın hâlâ bu denli güce sahip olması korkutucu"
Eski F1 pilotu Christijan Albers, Christian Horner'ın Red Bull'da hala bu kadar çok güce sahip olmasının korkutucu olduğuna inanıyor.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull takım patronu Horner, Red Bull'un Britanyalı pilotun uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma altında olduğunu doğrulamasının ardından son altı haftada pek çok manşete konu oldu.
Jos Verstappen'in, ikilinin hararetli bir tartışma içinde görülmesinden kısa bir süre sonra Horner'ın istifasını istemesiyle alevlenen olay, Suudi Arabistan'da devam etti.
De Telegraaf'ın podcast'inde konuşan Albers, Horner'ın Red Bull kampında hâlâ bu kadar fazla güce sahip olmasının 'dehşet verici' olduğunu söyledi.
"Olayın ortaya çıkması ve sonra hiçbir şey olmamış gibi devam etmeleri garip. Bence çok daha fazlası ortaya çıkacak."
"Yine de [Horner'da] bir numaralı pozisyonu elde edebilmek ve herkese üstünlük sağlamak için yeterince güç var."
Geri Horner in front of the Red Bull pit wall
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Albers ayrıca Sebastian Vettel ve Verstappen'in Formula 1 takımıyla birden fazla şampiyonluk kazanmasını sağlayan Red Bull'un başarılı pilot programından Horner'ı değil Marko'yu sorumlu tuttu.
"Eğer çok gerçekçi bir şekilde bakmaya başlarsanız, tüm saygımla söylüyorum, Red Bull'daki tüm başarı Marko'dan geliyor."
"Dolayısıyla, yetenek konusunda kimin görüş sahibi olduğuna gerçekten baktığınızda her zaman doğru seçimler yapan kişinin Dr. Marko olduğunu görürsünüz."
Suudi Arabistan'da medyaya konuşan Horner, Red Bull Racing'de kimin yetkili olduğunu açıkça belirtti.
Suudi Arabistan'da konuşan 50 yaşındaki Horner, "Diğer taraflarca muhtemelen çok fazla şey söylendiğini düşünüyorum."
"Takım takımdır, Max takımın bir parçasıdır, Helmut takımın bir parçasıdır, ben bu takıma liderlik ediyorum ve herkesin oynayacak kilit bir rolü var." dedi.
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