Albers: "Horner'ın hâlâ bu denli güce sahip olması korkutucu"

Red Bull takım patronu Horner, Red Bull'un Britanyalı pilotun uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma altında olduğunu doğrulamasının ardından son altı haftada pek çok manşete konu oldu.

Jos Verstappen'in, ikilinin hararetli bir tartışma içinde görülmesinden kısa bir süre sonra Horner'ın istifasını istemesiyle alevlenen olay, Suudi Arabistan'da devam etti.

De Telegraaf'ın podcast'inde konuşan Albers, Horner'ın Red Bull kampında hâlâ bu kadar fazla güce sahip olmasının 'dehşet verici' olduğunu söyledi.

"Olayın ortaya çıkması ve sonra hiçbir şey olmamış gibi devam etmeleri garip. Bence çok daha fazlası ortaya çıkacak."

"Yine de [Horner'da] bir numaralı pozisyonu elde edebilmek ve herkese üstünlük sağlamak için yeterince güç var."

Geri Horner in front of the Red Bull pit wall

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images