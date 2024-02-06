Albers: "Horner çok zor bir durum içerisinde"

50 yaşındaki Horner, "uygunsuz davranışlarda bulunmakla" suçlanıyor ve Red Bull'un ana şirketi, bu iddialar karşısında bağımsız bir soruşturma başlattı.

Horner suçlamaları reddediyor ancak eski F1 pilotu Albers, Max Verstappen ve Sergio Pérez'in takım patronunun görevinden ayrılmak zorunda kalabileceğini iddia ediyor.

De Telegraaf'ın podcast'inde iddiaların bir Red Bull takım üyesi tarafından ortaya atıldığını ve bunun da durumu karmaşıklaştırdığını söyleyen Albers, "Bu çok zor bir haber. Artık yeni bir dünyadayız. Giderek daha fazla şey ortaya çıkıyor, artık kimse kendini tutmuyor ve herkes daha fazla konuşuyor."

"Bu tabii ki açığa çıkarılması gereken bir şey. Fakat kolay bir durum değil ve ben de karmaşık duygular içindeyim."

"Horner'ın gizliden gizliye padokta bazı düşmanları var. Ondan hoşlanmayan bazı takım patronları var."

"Henüz her şey kanıtlanmadı ama eğer bir şikayet varsa ve bu herhangi bir şey değilse, o zaman ciddi bir sorununuz var demektir. Bir de sizden hoşlanmayan ve bunun harika olduğunu düşünen insanların baskısı var. Bu yüzden oldukça zor bir duruma düşüyor."

"Artık bu dünyada her şeyin tartışılıyor olmasından ve insanların bir şey söyledikleri takdirde, kariyerlerine zarar geleceğinden korkmamasından mutluyum. Öte yandan, bu tür şeyleri kötü niyetle kötüye kullanan insanlar da var."

"Bu durum, özellikle de basın söz konusu olduğunda, bir kişinin kariyerinin tamamen yok olmasına neden olabilir. Bir soruşturma yürütüldüğü duyurulduktan sonra bunu tersine çevirmek artık çok zor."

"Durum giderek zorlaşıyor ve onun kariyeri için gerçekten iyi değil."

"En büyük sorun bunun her yerde duyulması. Yani hiçbir şey yapmamış olsa bile, yine de bir sorunu var, o zaman bunu durdurmanın bir yolu yok."

"Bence önünde tek bir seçenek var. Bu çok basit: mümkün olan en kısa sürede mağdurla anlaşma yapmaya çalışmak ve mümkün olan en kısa sürede olayı kapatmakla ilgilenip ilgilenmediğini görmek."

"Kariyerini ayakta tutmanın tek yolu bu, aksi takdirde ciddi bir sorunla karşı karşıya kalır." dedi.