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Albers: "Hamilton'ın gelişi, Ferrari için büyük bir 'destek' olacak"

Christijan Albers'e göre Lewis Hamilton'ın gelişi Ferrari için çok önemli bir haber.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG with fans

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından artık bir "Ferrari pilotu" olacak.

Karting yıllarından itibaren Mercedes tarafından desteklenen Hamilton, yeni dönemde Ferrari için yarışma kararı aldı.

Bunu yorumlayan eski F1 pilotu Albers, Formule1.nl'ye verdiği röportajda, "Her sürücü için Ferrari büyülü bir yerdir ve Hamilton için de durum farklı olmayacak."

"Mercedes'in hibrit dönemindeki hakimiyeti sona erdi. Artık üstün değiller. O halde bir sürücü olarak daha uzaklara bakmak iyi olabilir."

"Hamilton için başka bir şey yapmanın tam vakti. Her ne kadar haberin zamanlaması hem Hamilton'ı hem de Gümüş Oklar'ı 2024'te zor durumda bırakacak olsa da, doğru hamle yaptı."

"Ferrari'ye bakacak olursak, Leclerc ile birlikte ellerinde bir sıralama canavarı var, Hamilton ise yarışta son derece istikrarlı bir sürücü ve aynı zamanda her zaman iyiperformans gösteren biri."

"İkisinin farklı sürüş stilleri var ama bu bir sorun değil. Her ikisi de aracı kendi isteklerine göre nasıl yönlendireceklerini çok iyi biliyorlar."

"Ferrari için bu çok önemli. Hamilton'ın gelişi güven ve adanmışlık açısından büyük bir destek anlamına geliyor." dedi.

Lewis Hamilton, FIA Formula One World Championship - 3rd Place

Lewis Hamilton, FIA Formula One World Championship - 3rd Place

Fotoğraf: FIA

Yorumcu Jeroen Bleekemolen ise Hamilton'ın kısa bir süre önce Mercedes'le kontrat yenilediği göz önüne alındığında, takım içerisinde "bir şeyler yaşanmış olabileceğini" söyledi.

"Sanırım bir şeyler oldu. Bir konuda anlaşmazlığa düşmüş olmalılar. Lewis daha yeni iki yıllık anlaşma imzaladı. Bu yüzden bu oldukça mantıksız ve çılgınca geliyor."

"İki yıl önce bunu bekleyebilirdim ama şimdi tuhaf geliyor."

"Lewis muhtemelen farklı bir şeyler yapmak istedi. Eğer Ferrari için yarışabiliyorsanız, bu özel bir şeydir."

"Vasseur'ün Ferrari'nin başında olması Hamilton için sadece bir artıydı. Bunlar seçiminizi etkileyen şeyler. Bence her şey yolunda gidecek."

"Şahsen Toto'nun ne yapacağını merak ediyorum. Belki de F1'i bırakmaya karar vermiştir."

"Lewis olmadan devam etmek istediğini sanmıyorum. Yıllardır birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bir ekip oldular."

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