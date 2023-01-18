Albers: "Ferrari'nin Binotto kararı anlaşılamaz"
Eski Formula 1 pilotu Christijan Albers, Ferrari'nin 2022 sezonunun sonunda Mattia Binotto ile yollarını ayırma kararını 'anlaşılmaz' olarak nitelendirdi.
Ferrari, Max Verstappen ve Red Bull ile girdiği şampiyonluk mücadelesini kaybetmesinin ardından takım içerisinde değişikliğe gitti.
Mattia Binotto, 2019'dan beri yürüttüğü takım patronluğu görevinden istifa ederken, yerine Frederic Vasseur geldi.
Binotto kendi isteğiyle istifa etmiş olsa da, takımın kendisine yeterince güvenmediği gerekçesiyle böyle bir yol seçti. Bir bakıma istifa etmek zorunda kaldı.
2005-2007 yılları arasında 46 kez F1'de yarışan Albers, Ferrari'deki değişiklikler karşısında şaşkınlığa uğradı ve Binotto'nun 'günah keçisi' olduğunu ima etti.
Hollandalı sürücü, De Telegraaf'a şunları söyledi: "Ferrari'nin Binotto ile yollarını ayırmasını anlaşılmaz buluyorum."
"Tamam, resmi olarak kendisi istifa etti ama herkes bu işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor."
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, arrives into the paddock
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Bir günah keçisi aranıyordu, birinin kellesi alınmalıydı. Hal böyle olunca kendinizi takım patronunun yanında buluyorsunuz."
"Bana göre Binotto, Ferrari'nin yeniden rekabetçi hale gelmesinde etkili oldu."
"Herkes takımın yaklaşık bir yıl önce ne kadar kötü olduğunu unutuyor."
Albers, F1'de başarının anahtarının süreklilik olduğuna inanıyor.
"Başarıya ulaşmanın tek yolu insanların pozisyonlarında gelişmesini sağlamak ve onlara bir ekip kurabilmeleri adına zaman vermektir."
"Aslında Binotto'nun taze kan gibi göründüğünü düşünüyordum çünkü çok sakindi ve daha çok bir coğrafya öğretmeni gibiydi. Onun kovulmasının adil olduğunu düşünmüyorum."
Albers, Vasseur'ün Ferrari için doğru isim olmayabileceği görüşünde.
"Ferrari biraz farklı bir yer, orada binden fazla kişi çalışıyor."
"Birçok kişi onun hakkında övgüler yağdırıyor ama Sauber'deki ilk gününde motor tedarikçisi Honda ile kurdukları anlaşmayı tek başına berbat ettiğini unutuyorlar."
"O Honda'nın son yıllarda Red Bull ile ne kadar başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz."
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