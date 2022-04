Albers: "Ferrari, aracından taviz vermek zorunda kalmıyor"

Haberi dinle

Sezonun ilk üç yarışının ardından büyük bir kazanan var: Ferrari. İtalyan takım şu anda en iyi araca sahip gibi görünüyor ve her iki şampiyonayı da rahat şekilde lider götürüyor.

Diğer tarafta Red Bull ağırlık ve dayanıklılıkla ilgili sorunlarla boğuşurken, Mercedes dalgalanma sorununa çözüm bulabilmiş değil.

Eski F1 pilotu Christijan Albers, yere basma gücü eksikliğini Max Verstappen ve takımı için en büyük sorun olarak görüyor.

De Telegraaf'a konuşan Albers, "Doğru ayarları da bulmanız gerektiği için yere basma gücü tek konu değil ama en önemlisi konu."

"Max aracın dengesinden memnun değil ve iki kez yarış dışı kaldı."

"Bunlar Red Bull için cesaret verici işaretler değil. Ferrari ile olan fark şu anda çok büyük görünüyor. Şu anda fazla yere basma gücüne sahip takım onlar. Aynı zamanda güçlü bir motorları da var. Sonuç olarak ayarlarda herhangi bir taviz vermek zorunda kalmıyorlar. Araçları hep çok istikrarlı."

"Red Bull'da ise durum farklı. Son yarışta lastik aşınmasının daha fazla olduğunu gördü. Bu aynı zamanda ayarlarla ilgili bir konu. Bir araç dengeliyse ve çok fazla yere basma gücü üretiyorsa, daha az kayar. Haliyle lastiklerde daha az sürtünme olur. Bu da lastiklerin daha az aşınmasını sağlar."

"Artılara baktığımızda Red Bull, Ferrari'ye kıyasla daha az sürüklenmeye sahip ve düzlüklerde daha güçlü. Bu yüzden yüksek hızlı pistlerde çok fazla puan almaları gerekiyor."

"Yine de bazı güncellemelerle sezonun ilerleyen kısmında daha iyi olabilirler." dedi.

Albers'e göre ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalmak önemli bir problem olsa da abartılmaması gerekiyor.

"Bunlar tabii ki değerli puanlar ama abartmamalıyız. Sezon hâlâ çok uzun. Gidilecek epey yarış var. Hâlâ pek çok şey olabilir. Her zaman geri dönebilirler. Her şey Leclerc'in bir kere yarış dışı kalmasına bakar. Sonra her şey yeniden heyecan verici hal gelir. Red Bull iyi şekilde gelişmeye devam edebilir. Bu açıdan kaybolan bir şey yok."