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Albers: "Burası futbol değil, taraftarlar sürücüleri yuhalamamalı"

Eski F1 pilotu Christijan Albers, Lewis Hamilton'ın seyirciler tarafından yuhalanması üzerine, bu tür davranışların Formula 1'e "ait olmadığını" söyledi.

Albers: "Burası futbol değil, taraftarlar sürücüleri yuhalamamalı"
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Geçtiğimiz yıl şampiyonanın git gide daha rekabetçi hale gelmesinin ardından taraftarlar, Michael Schumacher döneminden bu yana görülmemiş bir şekilde, hatta Ayrton Senna ve Alain Prost rekabeti zamanındaki gibi ikiye ayrıldı.

Sezon pistte, pit duvarında ve tribünlerde oldukça yoğun geçti.

Hamilton'ın, Verstappen'den daha iyi sonuçlar aldığı bazı yarışlarda İngiliz sürücü yuhalandı.

Bu durum, Verstappen'in sezonun son pole pozisyonunu aldığı Abu Dhabi Grand Prix'sinde bile yaşandı.

Pistte sıralama sonrası yapılan röportajlarda Hamilton taraftarlar tarafından yuhalandı.

Albers, bu tür davranışların Formula 1'e ait olmadığını ve sürücüler varken böyle bir kalabalığı en son 2002'de, Ferrari Rubens Barrichello'ya galibiyeti Schumacher'e vermesi söylendiğinde gördüğünü söyledi.

Albers, Motorsport.com'a, "Sıralamada bağrışmalar vardı."

"Motor sporlarında aktif olduğum bunca yılda bu hiç yaşanmadı. Bir kez, Avusturya'da Barrichello'nun Schumacher'e kendisini geçmesini izin verdiği zamanı hatırlıyorum."

"Motor sporları futbol gibi değildir. Biz herkesin fanıyız ve elbette Verstappen'in biraz daha fazla taraftarıyız ancak bu tür davranışlar motor sporlarına ait değil."

"Bence bu gerçekten felaket." dedi.

Eski sürücü aynı zamanda, Hamilton'ın şampiyonluğu tartışmalı koşullarda kaybetmesine de üzüldüğünü söyledi.

Hamilton 10 saniyeden fazla bir farkla liderdi ve sekizinci şampiyonluğunu almak üzere finişe gidiyordu ancak yarışın son turlarında çıkan güvenlik aracı işleri değiştirdi.

Michael Masi'nin, Hamilton ve Verstappen arasındaki tur bindirilen araçların turlarını almalarına izin vermesiyle, Hamilton son turda şampiyonluğu kaybetti.

Albers, "Lewis için üzüldüm."

"Çok harika bir yarış çıkardı ve daha sonra her şey bir kararla belirlendi."

"Hiçbir şey yapamadığın ve hiçbir etkinin olmadığı bir şampiyona. Şampiyonluğu bu şekilde kaybetmek en kötüsü." dedi.

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