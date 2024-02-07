Albers, Albon'un büyük takımlar için "yeterli olmayabileceğini" düşünüyor
Christijan Albers, Alexander Albon'un Red Bull Racing ya da Mercedes'te şansını denemesinin akıllıca olmayacağı görüşünde.
Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesi Mercedes takımında boşluğa neden olurken, şimdi bu koltuk için potansiyel adaylara bakılıyor.
Koltuk için Fernando Alonso ve Carlos Sainz'ın dışında Alex Albon'un adı geçiyor.
Fakat Christijan Albers, Red Bull'un da ilgi gösterdiği Albon'un "akıllıca bir seçim olmadığını" iddia ediyor.
De Telegraaf podcast'ine konuşan Albers, "Williams'ta iyi iş çıkardığını düşünüyorum."
"Yine de saf performansa bakmalısınız ve bunu yaparsam, her seferinde yanında ondan daha düşük performans gösteren bir sürücü olduğunu görüyorum."
"Üzerinde iyi performans gösterme zorunluluğu gibi bir baskı yok." dedi.
Peter Windsor canlı yayınında Albon'un 2024'ten sonra Red Bull'a döneceğinden yüzde doksan emin olduğunu belirtti.
Albers bu hamleye şiddetle karşı çıkıyor.
"Eğer Red Bull'a geçerse, gerçekten işi bitecek. Mercedes'e giderse de hiçbir şey olmayacak."
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Williams
"2022 Monza'ya baktığınızda, Nyck de Vries'in onun koltuğuna geçtiğini ve hemen puan aldığını gördünüz. Sonrasında, ertesi yıl F1'de tam zamanlı yarışmaya başladı ve tamamen başarısız oldı."
"Albon sadece Williams'ta iyi sürebiliyor."
Eski Formula 1 pilotu bu nedenle daha iyi bir sürücünün Albon üzerinde önemli bir baskı yaratabileceğini düşünüyor.
"Max'in de yanına hız açısından ona ayak uydurabilecek birini eklerseniz, otomatik olarak biraz daha az performans göstermeye başlar çünkü bilinçaltına işler ve baskı oluşur."
"O zaman eskisi kadar rahat hissetmezsiniz ve gizliden gizliye daha fazla hata yaparsınız."
Kendisinin önerdiği isimlerle ilgili Albers, "Şahsen ben her halükarda Liam Lawson'ı Verstappen'in yanına koyardım. O bana tıpkı Piastri gibi bir sokak dövüşçüsü hissi veriyor. O kadar kolay etkilenmiyor."
"Mercedes bence gerçek bir risk almalı. George Russell gibi iyi bir sürücüleri var, bu yüzden bir çaylak alabilirler. Antonelli, neden olmasın?" dedi.
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