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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Alan van der Merwe: "Bir saniyelik bekleyiş, sanki yıllar sürdü"

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Alan van der Merwe: "Bir saniyelik bekleyiş, sanki yıllar sürdü"
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Formula 1'in tıbbi aracını kullanan Alan van der Merwe, uzun yıllardır Bahreyn'de Romain Grosjean'ın yaptığı kaza gibi bir kaza görmediğini, olaya tepki vermeden önce bekledikleri bir saniyenin sanki uzun yıllar geçmiş gibi hissettirdiğini söyledi.

Grosjean'ın geçirdiği büyük kazanın ardından en büyük şansı, ilk turda tıbbi aracın arkadan geliyor olmasıydı. Kazayı gören tıbbi araç sürücüsü Alan van der Merwe ve Dr Ian Roberts, hemen müdahalede bulundular.

Merwe, "Kaza bizim için de büyük bir sürpriz oldu. 12 senedir bu kadar çok yangın görmemiştim ve böyle bir kazada hiç bu kadar büyük bir yangın görmemiştim. Kısa bir süre ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bunun sadece bir saniye gibi bir şey olduğundan eminim ancak sanki uzun yıllar sürmüş gibiydi."

"Ardından Romain'in araçtan çıkmaya başladığını gördük. Böylesi bir kazanın ardından onun bunu başarması muhteşem bir şeydi."

"Onun araçtan çıkıp iyi olduğunu gördüğümüzde biraz rahatladık. Bu etkileyiciydi."

"Bu, geliştirdiğimiz tüm sistemlerin, birlikte üzerinde çalıştığımız halo, bariyerler, kemerler ve her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığını gösterdi. Bunlardan tek bir şey dahi çalışmasaydı, çok farklı bir sonuç olabilirdi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Romain Grosjean
Takımlar Haas F1 Team
Editör Abdullah Çelik

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