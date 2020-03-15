Alan Jones: "Yönetimde olsam Avustralya GP'yi düzenlerdim"

Her zaman içten, hazır cevap ve sıcakkanlı olan 1980 Dünya Şampiyonu Alan Jones'un iptal olan Avustralya Grand Prix'si hakkında kendi görüşleri var. Açıkça görüşlerini belirten Jones, sürücülerin bakış açısından baktığında, yarışamadıklarında oluşan hayal kırıklığından bahsetti.

"Eğer çok büyük bir maaş alıyorsanız 'En azından daha az iş yapacağım.' diyor olacaksınız." diyor Jones, yüzünde bir gülücük ile: "Bana iki seçenek verin, bunlar da plajda uzanmak ve araca binmek olsun..."

Jones, Williams ile F1 Dünya Şampiyonluğu'nu 40 sene önce almıştı ve her zaman Melbourne'deki yarışın tam kalbinde bulunuyordu. Albert Park'ta çalışan Jones, Melbourne'de kaldı: "Dedik ki, 'Boş verin, burada kalacağız ve birkaç restorana gidip eğleneceğiz."

Jones yarışın iptal edilmesinden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da, yapılması gereken şeyin bu olduğunun farkında. İnatçı Avustralyalı da, coronavirüs salgınının gerçekliği ile birlikte bu durumu kabul etmek zorunda kaldı: "Kendi bakış açımdan baktığımda yarışı düzenlemeyi tercih ederdim ancak yarışın genel durumu hakkında yapılması gereken en mantıklı seçim buydu."

Yarış hafta sonundaki tüm durumlar hızlıca ilerledi. Bu durumun başlangıcı ise McLaren takımının personelinin testinin pozitif çıkması ile beraber oldu.

"Channel 10'un anlatımını yapan ekip olarak tüm işin başındaki ekip biz olmalıydık, neler olduğunu görmek zorundaydık." diyen Jones ekledi: "Cuma'ya kadar tüm durumu kontrol altında tutabileceğimizi düşünüyorduk. Bu durumun karşıtındaki şey ise McLaren'de olan olaydı. Tüm problem buradan çıktı.

"Tüm bu olanlar Avustralya spor camiasına büyük bir darbe vurdu. İnsanlar buraya hem ülke içinden hem de yurt dışından geldiler. Cuma günü bir Britanyalı ile sohbet ettim ve herif buraya İngiltere'den gelmişti. Onun durumunun ne kadar kötü olduğunun farkında mısınız?"

Britanyalılar'ın geneli, diğer insanlara nazaran, yarışın en baştan itibaren devam etme durumuna karşı çıktılar. Ancak Jones ellerindeki bilgiyi göz önüne aldıklarında, F1'in yaptığının doğru olduğunu söyledi:

"Emin olabilirsiniz ki bir tecrübenin yaşanmış olması çok mutluluk verici bir şey. Onların buraya gelmesinin sorununu onlara yıkamam. Her şey bir anda ilerledi ve sanırım kimse neler olduğunu göremedi. Bence bir an önce yarışı yapıp bitirebileceklerini düşündüler. Şunu unutmayın ki yarıştan tam beş gün önce Melbourne Kriket Sahası'nda (MCG) 86 bin kişi Kadınlar T20 Finali'ni izledi ve sahada bulunan açık alan, Albert Park'ın açık alanından çok ama çok daha az."

İptal duyurusunun ardından F1 sezonunun açılışı hala bir sorun ile karşı karşıya. İlk dört yarış olan Avustralya, Bahreyn, Vietnam ve Çin yarışlarının hepsi iptal edilmiş veya ertelenmiş durumda. Sonraki üç yarış, Avrupa'da yapılacak olan Hollanda, İspanya ve Monaco'nun da iptal edilmesi bekleniyor. Avustralya Grand Prix'si organizatörleri yarışın tekrardan yapılma ihtimalini bir kenara atmamış olsalar da takvimin sıkışık olmasından dolayı yarışın tekrardan yapılma ihtimali düşük görünüyor.

"Bana göre bu sene yarışı tekrar yapamayız." diyen Jones ekledi: "Eğer karar veren biri olsaydım yarışın tekrar yapılmasını reddederdim."

Jones aynı zamanda eski takımı Williams'ın son senelerdeki durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Williams'ın takım patronu Claire Williams, takımın son seneki kötü gidişatından sorumlu olarak gösterilen kişi olarak karşımıza çıkıyor.

"Herkes çoğunluğa katılıp Claire'i suçluyor, ki bu bence hiç ama hiç adil değil." diyen Jones ekledi: "Onu bir kadın olduğu için suçlamak hiç de adil değil. O çok iyi bir iş yapıyor ve takımı tekrardan hak ettiği yere getirecektir."

"Williams için hiçlikten ön sıralarda olan bir takıma dönüşmek çok olağan dışı bir hareket. Ancak en içten bir şekilde umuyorum ki bunu başarırlar çünkü onlar benim ailem."

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