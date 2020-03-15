Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
256 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Alan Jones: "Yönetimde olsam Avustralya GP'yi düzenlerdim"

paylaşım
yorumlar
Alan Jones: "Yönetimde olsam Avustralya GP'yi düzenlerdim"
Ekleyen:
, Editör
15 Mar 2020 16:30

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Alan Jones, Avustralya GP'nin iptal edilmesini büyük bir hata olarak yorumladı ancak bu kararın daha erken verilmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Her zaman içten, hazır cevap ve sıcakkanlı olan 1980 Dünya Şampiyonu Alan Jones'un iptal olan Avustralya Grand Prix'si hakkında kendi görüşleri var. Açıkça görüşlerini belirten Jones, sürücülerin bakış açısından baktığında, yarışamadıklarında oluşan hayal kırıklığından bahsetti.

"Eğer çok büyük bir maaş alıyorsanız 'En azından daha az iş yapacağım.' diyor olacaksınız." diyor Jones, yüzünde bir gülücük ile: "Bana iki seçenek verin, bunlar da plajda uzanmak ve araca binmek olsun..."

Jones, Williams ile F1 Dünya Şampiyonluğu'nu 40 sene önce almıştı ve her zaman Melbourne'deki yarışın tam kalbinde bulunuyordu. Albert Park'ta çalışan Jones, Melbourne'de kaldı: "Dedik ki, 'Boş verin, burada kalacağız ve birkaç restorana gidip eğleneceğiz." 

Jones yarışın iptal edilmesinden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da, yapılması gereken şeyin bu olduğunun farkında. İnatçı Avustralyalı da, coronavirüs salgınının gerçekliği ile birlikte bu durumu kabul etmek zorunda kaldı: "Kendi bakış açımdan baktığımda yarışı düzenlemeyi tercih ederdim ancak yarışın genel durumu hakkında yapılması gereken en mantıklı seçim buydu."

Yarış hafta sonundaki tüm durumlar hızlıca ilerledi. Bu durumun başlangıcı ise McLaren takımının personelinin testinin pozitif çıkması ile beraber oldu. 

"Channel 10'un anlatımını yapan ekip olarak tüm işin başındaki ekip biz olmalıydık, neler olduğunu görmek zorundaydık." diyen Jones ekledi: "Cuma'ya kadar tüm durumu kontrol altında tutabileceğimizi düşünüyorduk. Bu durumun karşıtındaki şey ise McLaren'de olan olaydı. Tüm problem buradan çıktı.

"Tüm bu olanlar Avustralya spor camiasına büyük bir darbe vurdu. İnsanlar buraya hem ülke içinden hem de yurt dışından geldiler. Cuma günü bir Britanyalı ile sohbet ettim ve herif buraya İngiltere'den gelmişti. Onun durumunun ne kadar kötü olduğunun farkında mısınız?"

Britanyalılar'ın geneli, diğer insanlara nazaran, yarışın en baştan itibaren devam etme durumuna karşı çıktılar. Ancak Jones ellerindeki bilgiyi göz önüne aldıklarında, F1'in yaptığının doğru olduğunu söyledi:

"Emin olabilirsiniz ki bir tecrübenin yaşanmış olması çok mutluluk verici bir şey. Onların buraya gelmesinin sorununu onlara yıkamam. Her şey bir anda ilerledi ve sanırım kimse neler olduğunu göremedi. Bence bir an önce yarışı yapıp bitirebileceklerini düşündüler. Şunu unutmayın ki yarıştan tam beş gün önce Melbourne Kriket Sahası'nda (MCG) 86 bin kişi Kadınlar T20 Finali'ni izledi ve sahada bulunan açık alan, Albert Park'ın açık alanından çok ama çok daha az."

İptal duyurusunun ardından F1 sezonunun açılışı hala bir sorun ile karşı karşıya. İlk dört yarış olan Avustralya, Bahreyn, Vietnam ve Çin yarışlarının hepsi iptal edilmiş veya ertelenmiş durumda. Sonraki üç yarış, Avrupa'da yapılacak olan Hollanda, İspanya ve Monaco'nun da iptal edilmesi bekleniyor. Avustralya Grand Prix'si organizatörleri yarışın tekrardan yapılma ihtimalini bir kenara atmamış olsalar da takvimin sıkışık olmasından dolayı yarışın tekrardan yapılma ihtimali düşük görünüyor. 

"Bana göre bu sene yarışı tekrar yapamayız." diyen Jones ekledi: "Eğer karar veren biri olsaydım yarışın tekrar yapılmasını reddederdim."

Jones aynı zamanda eski takımı Williams'ın son senelerdeki durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Williams'ın takım patronu Claire Williams, takımın son seneki kötü gidişatından sorumlu olarak gösterilen kişi olarak karşımıza çıkıyor.

"Herkes çoğunluğa katılıp Claire'i suçluyor, ki bu bence hiç ama hiç adil değil." diyen Jones ekledi: "Onu bir kadın olduğu için suçlamak hiç de adil değil. O çok iyi bir iş yapıyor ve takımı tekrardan hak ettiği yere getirecektir."

"Williams için hiçlikten ön sıralarda olan bir takıma dönüşmek çok olağan dışı bir hareket. Ancak en içten bir şekilde umuyorum ki bunu başarırlar çünkü onlar benim ailem."

Alakalı video

Sonraki haber
Uzun ara, Ferrari'ye fayda getirebilir

Önceki haber

Uzun ara, Ferrari'ye fayda getirebilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Efe Kahya

Yarış merkezi

Hollanda GP

Hollanda GP

30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
46 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 1 May
Cum 1 May
02:00
11:00
FP2
Cum 1 May
Cum 1 May
06:00
15:00
FP3
Cmt 2 May
Cmt 2 May
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Uzun ara, Ferrari'ye fayda getirebilir

50dk
2
Formula 1

Ferrari ve Mercedes başkanlarının telefon görüşmesi Mercedes-Ferrari krizini bitirdi!

3
Formula 1

F1 tarihinde bugün: 15 Mart

1s
4
Formula 1

Steiner: "Formula 1 2020 sezonu kesinlikle yapılacak"

1s
5
Formula 1

İspanya, 2020 F1 yarışını iptal etmeyi, Azerbaycan devam etmeyi planlıyor

Son Videolar

Australian Grand Prix'si iptal edildi!- Bu, F1 için ne anlama geliyor? 14:00
Formula 1

Australian Grand Prix'si iptal edildi!- Bu, F1 için ne anlama geliyor?

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi? 08:02
Formula 1

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi?

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler 01:29
Formula 1

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi! 04:01
Formula 1

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi!

Mercedes neden arka süspansiyonunu değiştirmek zorunda kalacak? 01:09
Formula 1

Mercedes neden arka süspansiyonunu değiştirmek zorunda kalacak?

Son Haberler

Alan Jones: "Yönetimde olsam Avustralya GP'yi düzenlerdim"
F1

Alan Jones: "Yönetimde olsam Avustralya GP'yi düzenlerdim"

Uzun ara, Ferrari'ye fayda getirebilir
F1

Uzun ara, Ferrari'ye fayda getirebilir

F1 tarihinde bugün: 15 Mart
F1

F1 tarihinde bugün: 15 Mart

“Avustralya GP’ye gelmek, F1’i tehlikeye atmadı”
F1

“Avustralya GP’ye gelmek, F1’i tehlikeye atmadı”

Steiner: "Formula 1 2020 sezonu kesinlikle yapılacak"
F1

Steiner: "Formula 1 2020 sezonu kesinlikle yapılacak"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.