Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Aktif Formula 1 pilotları arasında en zengin kim?

PlanetF1'in özel haberine göre Lewis Hamilton, 285 milyon dolarla zirvede yer alıyor.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

Formula 1 sürücüleri, yüksek maaşları nedeniyle geleneksel olarak en zengin sporcular listelerinde yer alıyor.

Bazıları sadece pist üstündeki yaptıklarıyla değil, kendi işleri ve imajları sayesinde de para kazanıyorlar.

PlanetF1, 2024 yılı için en zengin 12 Formula 1 pilotunun sıralamasını derledi.

Tahmin edilebileceği gibi en zengin isim yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton; Formula 1'de geçirdiği 17  tam sezonun ardından Hamilton, toplam 285 milyon dolarlık bir servete ulaştı.

İkinci sırada 260 milyon dolarla Fernando Alonso, üçüncü sırada ise 210 milyon dolarla Max Verstappen var.

 Toplam servet:

Sürücü Takım Toplam servet
Lewis Hamilton Mercedes 285 milyon dolar
Fernando Alonso Aston Martin 260 milyon dolar
Max Verstappen Red Bull 210 milyon dolar
Daniel Ricciardo RB 96 milyon dolar
Sergio Perez Red Bull 75 milyon dolar
Charles Leclerc Ferrari 50 milyon dolar
Lance Stroll Aston Martin 50 milyon dolar
Carlos Sainz Ferrari 47 milyon dolar
Pierre Gasly Alpine 33 milyon dolar
Lando Norris McLaren 30 milyon dolar
Valtteri Bottas Sauber 30 milyon dolar
Kevin Magnussen Haas 30 milyon dolar

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull'un performans avantajı nereye gitti?
Sonraki haber Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Eski pilotlar daha karizmatikti"

Alonso: "Eski pilotlar daha karizmatikti"

Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Eski pilotlar daha karizmatikti"
Lawson, Red Bull RB20 ile Silverstone'da piste çıktı

Lawson, Red Bull RB20 ile Silverstone'da piste çıktı

Formula 1
Britanya GP
Lawson, Red Bull RB20 ile Silverstone'da piste çıktı
Ford, Dakar'da yarışacağı Raptor T1'i tanıttı!

Ford, Dakar'da yarışacağı Raptor T1'i tanıttı!

Dakar
Ford Raptor T1+ lansmanı
Ford, Dakar'da yarışacağı Raptor T1'i tanıttı!

Son Haberler

Danner: "Mercedes, Antonelli'yi bekletip Sainz ile anlaşmalı"

Danner: "Mercedes, Antonelli'yi bekletip Sainz ile anlaşmalı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Danner: "Mercedes, Antonelli'yi bekletip Sainz ile anlaşmalı"
Ogier, Letonya'da WRC'ye geri dönecek

Ogier, Letonya'da WRC'ye geri dönecek

WRC WRC
Letonya Rallisi
Ogier, Letonya'da WRC'ye geri dönecek
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"
WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci

WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci

SBK World Superbike
Donington
WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye