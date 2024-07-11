Aktif Formula 1 pilotları arasında en zengin kim?

Formula 1 sürücüleri, yüksek maaşları nedeniyle geleneksel olarak en zengin sporcular listelerinde yer alıyor.

Bazıları sadece pist üstündeki yaptıklarıyla değil, kendi işleri ve imajları sayesinde de para kazanıyorlar.

PlanetF1, 2024 yılı için en zengin 12 Formula 1 pilotunun sıralamasını derledi.

Tahmin edilebileceği gibi en zengin isim yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton; Formula 1'de geçirdiği 17 tam sezonun ardından Hamilton, toplam 285 milyon dolarlık bir servete ulaştı.

İkinci sırada 260 milyon dolarla Fernando Alonso, üçüncü sırada ise 210 milyon dolarla Max Verstappen var.

Toplam servet: