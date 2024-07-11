Aktif Formula 1 pilotları arasında en zengin kim?
PlanetF1'in özel haberine göre Lewis Hamilton, 285 milyon dolarla zirvede yer alıyor.
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Fotoğraf: Erik Junius
Formula 1 sürücüleri, yüksek maaşları nedeniyle geleneksel olarak en zengin sporcular listelerinde yer alıyor.
Bazıları sadece pist üstündeki yaptıklarıyla değil, kendi işleri ve imajları sayesinde de para kazanıyorlar.
PlanetF1, 2024 yılı için en zengin 12 Formula 1 pilotunun sıralamasını derledi.
Tahmin edilebileceği gibi en zengin isim yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton; Formula 1'de geçirdiği 17 tam sezonun ardından Hamilton, toplam 285 milyon dolarlık bir servete ulaştı.
İkinci sırada 260 milyon dolarla Fernando Alonso, üçüncü sırada ise 210 milyon dolarla Max Verstappen var.
Toplam servet:
|Sürücü
|Takım
|Toplam servet
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|285 milyon dolar
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|260 milyon dolar
|Max Verstappen
|Red Bull
|210 milyon dolar
|Daniel Ricciardo
|RB
|96 milyon dolar
|Sergio Perez
|Red Bull
|75 milyon dolar
|Charles Leclerc
|Ferrari
|50 milyon dolar
|Lance Stroll
|Aston Martin
|50 milyon dolar
|Carlos Sainz
|Ferrari
|47 milyon dolar
|Pierre Gasly
|Alpine
|33 milyon dolar
|Lando Norris
|McLaren
|30 milyon dolar
|Valtteri Bottas
|Sauber
|30 milyon dolar
|Kevin Magnussen
|Haas
|30 milyon dolar
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