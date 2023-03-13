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Marko: "Sezon ilerledikçe diğerleriyle fark kapanacak"

Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya göre rüzgar tüneli cezasının etkileri sezon ilerledikçe daha net görülecek.

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Christian Nimmervoll
Marko: "Sezon ilerledikçe diğerleriyle fark kapanacak"
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2021 sezonunda bütçe sınırını aşan Red Bull, ihlal nedeniyle 7 milyon dolar para cezası ve rüzgar tüneli süresinde %10 kısıntı cezası aldı.

Geçen sezonu şampiyon tamamladığı için normalde standart rüzgar tüneli süresinin %70'ini kullanabilecek olan takım, cezanın ardından sadece %63'lük bir kullanıma sahip olacak. 

Bu oran, Ferrari için %75, Mercedes içinse %80.

İhlal ve cezanın Ekim ayında kesinleşmesi nedeniyle yeni RB19'un durumdan etkilenmediğini söylemek mümkün; ancak Helmut Marko'ya göre gelişim yarışında diğer takımların kendilerine göre avantajlı olması nedeniyle fark her yarış daha da kapanacak.

Formel1.de'ye konuşan Marko, "Kendimizi sezona en iyi şekilde hazırladık. Bu cezanın uygulanacağını öğrendiğimizde, rüzgar tünelindeki çalışmaların verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve net bir plana sahip olmamız gerektiği açıktı." 

"Şu anda tüm bunları yapmayı başardık, ancak elbette sezon ilerledikçe ve rüzgar tüneli süremiz bittikçe, halen süresi olan takımlarla aramızdaki fark eriyip gidecek."

"Bu yüzden şu anda puan kazanmaya odaklanmamız son derece önemli." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Bernie Ecclestone and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Bernie Ecclestone and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'un sezona epey dominant başlamasına rağmen Marko'ya göre her yarış benzer bir senaryonun gerçekleşmesi pek olası değil.

Mercedes pilotu George Russell'ın Red Bull'un bu sezon her yarışı kazanacağı iddiası sorulan Marko, "Hayır. Russell'ın bu açıklaması belki de Bahreyn yarışının yarattığı hayal kırıklığı ile açıklanabilir."

"Zeminin son derece pürüzlü olduğu özel bir pistte yapılan bir yarıştı, bu da lastik aşınmasının çok büyük bir rol oynadığı anlamına geliyor."

"Evet, iyi bir performans ortaya koyduk. Ancak tüm yarışları kazanmak ve dünya şampiyonluğu unvanını çantada keklik görmek için çok erken. Eğer bu kadar kolay olsaydı, güzel olurdu." dedi.

Son olarak Cuma antrenmanları esnasında yaşadıkları denge sorunları hakkında konuşan Marko, "Testlerde sırasında süper dengeli bir aracımız vardı, ancak Cuma günü aniden nispeten güçlü bir önden kayma yaşadık. Bu Max'in hiç hoşlanmadığı bir şey."

"Ancak diğer takımlar da aynı sorundan şikayetçiydi, dolayısıyla sorunun sebebi başka bir faktör olmalı - belki kum, sıcaklık, her neyse."

"Neyse ki kısa süre içinde Max'in pole pozisyonunu almasını ve ardından kazanmasını sağlayan bir düzene geri dönmenin yolunu özenle bulduk." dedi.

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