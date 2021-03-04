Aitken yeni sezonda Williams'ın yedek pilotu olmaya devam edecek

Geçen sezon Formula 2'de mücadele eden ve Williams'ın yedek pilotluğunu yapan Aitken, Sakhir Grand Prix'sinde George Russell'ın yerini alarak kariyerinin ilk Formula 1 yarışına çıkmıştı.

Yarışı 16. sırada tamamlayan Aitken, hafta sonu boyunca sağlam bir tempo ortaya koydu ve tek hatası, yarışta aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptığı ve ön kanadını kırdığı andı.

Ayrıca Aitken, Steiermark GP'deki ilk seansa katıldı ve sezon sonunda Abu Dhabi testinde bir kez daha Williams'ın direksiyonuna geçti.

İngiliz sürücü, yeni sezonda takımın yedek pilotu olmayı sürdürecek ve aynı zamanda bir dizi ilk seansta Williams FW43B'yi sürecek.

Aitken, "Geçen yıl kariyerimin en özel anlarından birini bana sunmalarının ardından, Williams'ın yedek pilotu olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. Grove'da geçirdiğim kısa sürede zaten pek çok arkadaş edindim ve bir takım olarak başarıya ulaşmak için derin bur arzumuz var."

"Bu rolü, kısa bir süre sonra duyurulacak olan diğer programlarla birleştireceğim. Bu da, bu hedef yolunda bana yardımcı olacak ve becerilerimi daha da genişletme fırsatı sağlayacak." dedi.

Geçen sezon Formula 2'de yarışan Aitken'in bu yıl aynı seride yer alması beklenmiyor. Daha çok spor otomobil yarışlarına geçeceği tahmin ediliyor.

Takım Müdürü Simon Roberts," Jack'i 2021 sezonu için takımda tutmaktan mutluluk duyuyoruz."

"O büyük bir yetenek ve çabucak takımın çok sevilen bir üyesi haline geldi. Geçen yıl Bahreyn'deki Sakhir Grand Prix'sinde ortaya koyduğu performansla bizi gerçekten etkiledi ve hafta sonu boyunca güçlü bir performans sergilemek için bu zorlu mücadeleye çok kısa süre içerisinde hazırlandı."

"Jack inanılmaz derecede sıkı çalışan yetenekli bir insan ve bu sezon takıma bir kez daha katkıda bulunduğunu görmeyi sabırsızlıkla ekliyoruz.” dedi.